Общество
РБКЧубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.
Читать в источнике
Оценить306
Подробнее о событии
Показать все источники
Анатолий Чубайс: Только идиоты не понимали, что СССР построен на лжи
Комсомольская правда07 ноября в 10:47
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Политика
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Наука
Электромобили грозят планете новым экологическим кризисом
Утилизация литий-ионных батарей не поспевает за темпами производства электромобилей, и большое количество отработавших ресурс аккумуляторов скапливается на свалках, нанося вред окружающей среде.
Экономика сегодня вчера в 18:54
Происшествия
Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО
Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.
REGNUM вчера в 01:45
Технологии
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews вчера в 06:44
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Известия 00:22
Общество
Глава ФАС заявил о грядущих изменениях в тарифах ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев заявил о грядущих изменениях в тарифах ЖКХ.
EAOmedia.ru вчера в 19:00
Происшествия
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинск Виктор Бубенков.
РИА Новости вчера в 18:19
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
РБК 00:15
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк не спишут долг из-за болезни
С актрисы Анастасии Заворотнюк намерены взыскать долг в размере 24,5 тыс. рублей по причине неуплаты налога на имущество, говорится на сайте ФССП.
Газета.Ru вчера в 06:43
Происшествия
ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана
Коммерсантъ вчера в 15:37
Авто
Продажи новых автомобилей в России резко снизились
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 07 ноября в 05:50
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском вчера в 13:53
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Армия и оружие
Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам
Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Футбол
Глеб: «Мог перейти в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»
Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
Sport24.ru вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Тарасов высмеял новости о домашнем насилии над Ольгой Бузовой
Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал сообщения об избиениях певицы, заявив, что никто не сможет зафиксировать побои без заявления в полицию.
Gazeta.SPb 01:26
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество
Председатель Госдумы поздравил Александру Пахмутову с юбилеем
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем известного композитора Александру Пахмутову.
Дума ТВ 02:24
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель объявила о второй беременности
Накануне Ольга поделилась радостной новостью. Она подтвердила слухи о второй беременности.
Телепрограмма 07 ноября в 05:47
Политика
Бывший министр Украины спрогнозировал скорый развал страны
Неспособность руководства Украины решать основные задачи приведёт к распаду государства на мелкие части по примеру Югославии, заявил 8 ноября бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
REGNUM вчера в 18:04
Авто
Citroen представил C5 Aircross Hybrid
Компания Citroen представила серийную модификацию кроссовера C5 Aircross Hybrid с гибридным двигателем.
Коммерсантъ 07 ноября в 06:45