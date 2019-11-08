Общество

РБКРБКЧубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.
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Алексей Пивоваров
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий, блогер. Корреспондент, ведущий программ новостей «Сегодня» и «Страна и мир» и ряда авторских передач на канале НТВ, продюсер и менеджер в холдинге «СТС Медиа», генеральный продюсер телеканала RTVi. С марта 2019 года - автор канала «Редакция» в YouTube.
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