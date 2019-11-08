Общество
РБКЧубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.
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Анатолий Чубайс: Только идиоты не понимали, что СССР построен на лжи
Комсомольская правда07 ноября в 10:47
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Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Здоровье
Количество врачей скорой помощи в России сократилось почти на треть
В ведомстве зафиксировали снижение количества вызовов скорой помощи за восемь лет на 9,4%. В 2011 году на тысячу человек населения приходилось 330,4 вызова, в 2018 году показатель уменьшился до 295,4. Ранее Минздрав сообщил о сокращении количества врачей в 54 регионах.
Православие и Мир вчера в 04:03
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец 07 ноября в 14:20
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
РБК вчера в 20:44
Транспорт
На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
На поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по мосту через Керченский пролив в Крым, продали 3,4 тыс. билетов.
Известия вчера в 15:09
Политика
Посол Германии поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на праздничном мероприятии в Москве поблагодарил Советский Союз за то, что тот не стал препятствовать падению Берлинской стены в ходе мирной революции в ГДР в 1989 году.
Life.ru вчера в 21:57
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости вчера в 12:52
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Политика
В Германии рассмотрят снимающие риски с «Северного потока-2» поправки
С четверга на пятницу,7-8 ноября, правящая парламентская коалиция Германии рассмотрит поправки по газопроводу "Северный поток-2", которые могут снять риски с проекта, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Газета.Ru 07 ноября в 15:17
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Политика
В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус 07 ноября в 12:55
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело 07 ноября в 17:29
Футбол
Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
Sport24.ru 07 ноября в 16:41
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова
REGNUM вчера в 23:23
Баскетбол
ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги
Чемпионат вчера в 16:59
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
РБК вчера в 21:48
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Футбол
Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты вчера в 09:21
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07 ноября в 07:11
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Известия вчера в 02:21
Политика
Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена
Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 21:34