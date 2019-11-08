Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.

Технологии Google обновляет интерфейс YouTube Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.

Политика Джордж Буш: США переживают неспокойные времена Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал беспокойными временами период, который в настоящее время переживает его страна.

Экономика Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Происшествия Неизвестные застрелили мирового судью в Коми Управление следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.

Авто АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Экономика Бывший топ-менеджер «Просвещения» возглавил конкурирующее издательство Собеседник РБК, знакомый с изменениями в издательстве «Вентана-Граф», подтвердил, что эту компанию теперь возглавляет ранее работавший в «Просвещении» топ-менеджер.

Здоровье Какие болезни вызывает бессонница Российский сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие проблемы может вызвать бессонница.