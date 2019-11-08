Общество
РБКЧубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.
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Анатолий Чубайс: Только идиоты не понимали, что СССР построен на лжи
Комсомольская правда07 ноября в 10:47
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Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
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Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
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Возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) модель Анастасия Решетова поделилась трогательным снимком с их маленьким сыном и рассказала, на кого похож Ратмир.
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В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
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Джордж Буш: США переживают неспокойные времена
Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал беспокойными временами период, который в настоящее время переживает его страна.
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело в отношении мужчины, в рюкзаке которого нашли отчлененные руки.
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Новые детали о семействе Samsung Galaxy S11: 6,4, 6,7, 6,9 и прочее
Недавно Ice Universe сообщил, что смартфоны Galaxy S11 могут получить 108-Мп камеру (возможно, даже с обновлённой версией датчика Samsung ISOCELL Bright HMX Quad Bayer).
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Происшествия
В Тайшете водитель сбил насмерть женщину и скрылся
Утром 9 ноября около 6:20 на улице Кирова. неизвестный сбил 44-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.
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В Брянске задержали чиновника мэрии Дениса Шарова
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Неизвестные застрелили мирового судью в Коми
Управление следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Экономика
Бывший топ-менеджер «Просвещения» возглавил конкурирующее издательство
Собеседник РБК, знакомый с изменениями в издательстве «Вентана-Граф», подтвердил, что эту компанию теперь возглавляет ранее работавший в «Просвещении» топ-менеджер.
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
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Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО
Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск
Армия и оружие
Вертолеты ВКС РФ начали ежедневное патрулирование на севере Сирии
Здоровье
Какие болезни вызывает бессонница
Российский сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие проблемы может вызвать бессонница.
Технологии
В Китае началась разработка сетей 6G
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Шоу-бизнес
Венсан Кассель признался жене в любви на русском языке
Французский актер Венсан Кассель признался на русском языке в любви своей жене модели Тине Кунаки, после того как она опубликовала в инстаграме обложку декабрьского номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.
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Анфиса Чехова показала фото в купальнике на отдыхе в ОАЭ
Позднее звезда разместила еще несколько фотографий, но уже в красном купальнике.
Политика
США и Украина не поддержали резолюцию против «героизации нацизма»
В ООН приняли резолюцию против героизации нацизма несмотря на то, что две страны, США и Украина, высказались против.