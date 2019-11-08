Общество

РБКРБКЧубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.
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Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

РБКвчера в 19:30

Анатолий Чубайс: Только идиоты не понимали, что СССР построен на лжи

Комсомольская правда07 ноября в 10:47

Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами

Газета.Ruвчера в 15:40

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Чубайс считает, что жизнь в СССР была построена на лжи

URA.Ru07 ноября в 16:13

Чубайс обозвал граждан СССР лентяями

Известиявчера в 17:28

Алексей Пивоваров рассказывает о гибели империи

РегионСамара.ру07 ноября в 10:25
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Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

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Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
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Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

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Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
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Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
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Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал беспокойными временами период, который в настоящее время переживает его страна.
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Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости вчера в 11:05
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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У преподавателя петербургского вуза нашли рюкзак с отрубленными руками

В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело в отношении мужчины, в рюкзаке которого нашли отчлененные руки.
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия

В Тайшете водитель сбил насмерть женщину и скрылся

Утром 9 ноября около 6:20 на улице Кирова. неизвестный сбил 44-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.
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Неизвестные застрелили мирового судью в Коми

Управление следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.
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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Экономика

Бывший топ-менеджер «Просвещения» возглавил конкурирующее издательство

Собеседник РБК, знакомый с изменениями в издательстве «Вентана-Граф», подтвердил, что эту компанию теперь возглавляет ранее работавший в «Просвещении» топ-менеджер.
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СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
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Происшествия

Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО

Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.
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Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск

Российская газета вчера в 19:50
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ТК Звезда 07 ноября в 21:21
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Какие болезни вызывает бессонница

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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Французский актер Венсан Кассель признался на русском языке в любви своей жене модели Тине Кунаки, после того как она опубликовала в инстаграме обложку декабрьского номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.
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США и Украина не поддержали резолюцию против «героизации нацизма»

В ООН приняли резолюцию против героизации нацизма несмотря на то, что две страны, США и Украина, высказались против.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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Алексей Пивоваров
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий, блогер. Корреспондент, ведущий программ новостей «Сегодня» и «Страна и мир» и ряда авторских передач на канале НТВ, продюсер и менеджер в холдинге «СТС Медиа», генеральный продюсер телеканала RTVi. С марта 2019 года - автор канала «Редакция» в YouTube.
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