Экономика

ИзвестияИзвестияЧубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме в среду, 15 января.
Читать в источнике
Комментировать390

Подробнее о событии

Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Газета.Ru07:57

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

РИА Новости10:32

Чубайс назвал главный сюрприз для реформаторов экономики 1990-х годов

РБК10:07

Чубайс обозначил главную проблему экономических реформ 90-х

Телеканал 360°09:56

Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Известия11:27

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х

News.ru07:53

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Lenta.ru07:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье

Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
РБК 08:03
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Политика

Медведев и правительство РФ подали в отставку

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Маяк (г. Сосновый Бор) 08:32
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Политика

Кадыров назначил Хучиева врио главы Чечни

Газета.Ru 13:18
Общество

Гуф вызвал на бой призера Олимпиады по дзюдо Носова в прямом эфире

Российский рэпер Гуф, чье настоящее имя - Алексей Долматов, высказался об экс-депутате Госдумы России Дмитрии Носове, который также обладает бронзой Олимпийских игр - 2004 по дзюдо.
Газета.Ru 13:15
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Российская газета 10:19
Политика

В Совфеде оценили кандидатуру Мишустина на пост премьера

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин является достойным кандидатом на пост премьер-министра РФ.
Вечерняя Москва 12:36
Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Коммерсантъ 13:06
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Общество

Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400–500 млрд рублей в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры, предложенные российским лидером в рамках Послания Федеральному Собранию, потребуют от 400 до 500 млрд. рублей.
Мой Брянск 08:48
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Зюганов: у КПРФ есть свои кандидаты на пост премьер-министра

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у его партии есть свои кандидаты на должность премьер-министра в новом составе российского правительства, сообщает «Интерфакс».
Аргументы и Факты 11:03
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:52
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Российская газета 10:25
Футбол

Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Газета.Ru вчера в 20:28
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Армия и оружие

Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

Мой Брянск вчера в 22:10
Футбол

«Зенит» взял Кокорина на сборы в Катар

Газета.Ru вчера в 02:35
Политика

Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа

Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Русская Планета 13:00
Шоу-бизнес

Непризнанный наследник экс-короля Малайзии помял фотографию отца

Телепрограмма 11:35
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала фото крупным планом

Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.
Вести Подмосковья 13 января в 13:10
Политика

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»

"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Новые Известия 12:08
Автоспорт

«Камаз-Мастер» занял весь пьедестал на сокращенном этапе ралли «Дакар»

Участник команды «Камаз-Мастер» Антон Шибалов финишировал первым по итогам десятого участка ралли «Дакар-2020», который был сокращен в связи с непогодой.
ProstoProSport 04:52
Политика

МИД Британии тайно финансировал Reuters в годы холодной войны

В первую очередь, для МИД Великобритании, «врагами» были советское ТАСС и французское «AFP».
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»

Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).
Известия 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное