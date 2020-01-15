Экономика
ИзвестияЧубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме в среду, 15 января.
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Происшествия
СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Политика
Медведев и правительство РФ подали в отставку
Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Политика
Кадыров назначил Хучиева врио главы Чечни
Общество
Гуф вызвал на бой призера Олимпиады по дзюдо Носова в прямом эфире
Российский рэпер Гуф, чье настоящее имя - Алексей Долматов, высказался об экс-депутате Госдумы России Дмитрии Носове, который также обладает бронзой Олимпийских игр - 2004 по дзюдо.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Мишустина на пост премьера
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин является достойным кандидатом на пост премьер-министра РФ.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Общество
Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400–500 млрд рублей в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры, предложенные российским лидером в рамках Послания Федеральному Собранию, потребуют от 400 до 500 млрд. рублей.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Политика
Зюганов: у КПРФ есть свои кандидаты на пост премьер-министра
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у его партии есть свои кандидаты на должность премьер-министра в новом составе российского правительства, сообщает «Интерфакс».
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на сборы в Катар
Политика
Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа
Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Шоу-бизнес
Непризнанный наследник экс-короля Малайзии помял фотографию отца
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала фото крупным планом
Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.
Политика
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Автоспорт
«Камаз-Мастер» занял весь пьедестал на сокращенном этапе ралли «Дакар»
Участник команды «Камаз-Мастер» Антон Шибалов финишировал первым по итогам десятого участка ралли «Дакар-2020», который был сокращен в связи с непогодой.
Политика
МИД Британии тайно финансировал Reuters в годы холодной войны
В первую очередь, для МИД Великобритании, «врагами» были советское ТАСС и французское «AFP».
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»
Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).