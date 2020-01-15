Экономика

ИзвестияИзвестияЧубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме в среду, 15 января.
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Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

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Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х

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Чубайс назвал главный сюрприз для реформаторов экономики 1990-х годов

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Чубайс обозначил главную проблему экономических реформ 90-х

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Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Газета.Ru07:57

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

РИА Новости10:32

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

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Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
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В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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