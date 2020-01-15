Экономика

ИзвестияИзвестияЧубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме в среду, 15 января.
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Чубайс назвал главный сюрприз для реформаторов экономики 1990-х годов

РБКвчера в 10:07

Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Известиявчера в 11:27

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

РИА Новостивчера в 10:32

Все могло быть иначе: Егор Гайдар и история российских реформ

Forbesвчера в 13:23

Чубайс обозначил главную проблему экономических реформ 90-х

Телеканал 360°вчера в 09:56

Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Газета.Ruвчера в 07:57

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Lenta.ruвчера в 07:08
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Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 14:59
Политика

Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.
РИА Новости 07:26
Политика

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина

1. Депутаты Госдумы проголосовали за Мишустина большинством Бывший главный налоговик России Михаил Мишустин — новый премьер-министр России.
Lenta.ru 07:33
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
RT на русском 00:34
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Авто

Kia объявила цены на гибридные Kia Ceed Sportswagon и XCeed

Kia представила в Великобритании свои первые подключаемые гибридные модели, основанных на Ceed Sportswagon и XCeed.
SpeedMe вчера в 08:09
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Бонусы за предзаказ Star Wars Jedi: Fallen Order стали доступны для всех игроков

Star Wars Jedi: Fallen Order вышла 15 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 23:27
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Общество

Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке

Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
ТАСС 05:54
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Политика

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
РБК 07:33
Политика

Жириновский дал полезный совет Мишустину для общения с депутатами

На посту председателя правительства Михаилу Мишустину нужно будет правильно формулировать свои ответы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.
Экономика сегодня 07:23
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
РИА Новости вчера в 13:07
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
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Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
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Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
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Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Общество

Авербух ответил на обвинения Рудковской

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Михаил Мишустин назвал главные приоритеты своего правительства

По словам кандидата в премьеры, в стране есть все источники для решения задач, которые поставил президент РФ Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал о приоритетах своего правительства на пленарном заседании Государственной думы РФ.
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Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Lenta.ru вчера в 11:32
Происшествия

Умер один из моряков, задержанных в Кабо-Верде

Умер один из моряков, задержанных у берегов островного государства Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков.
Комсомольская правда 07:22
Происшествия

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
РБК 04:29
Происшествия

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО

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Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
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Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости вчера в 16:58
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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