Экономика
ИзвестияЧубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме в среду, 15 января.
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Политика
Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию
В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Политика
Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.
Политика
Госдума одобрила кандидатуру Мишустина
1. Депутаты Госдумы проголосовали за Мишустина большинством Бывший главный налоговик России Михаил Мишустин — новый премьер-министр России.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Авто
Kia объявила цены на гибридные Kia Ceed Sportswagon и XCeed
Kia представила в Великобритании свои первые подключаемые гибридные модели, основанных на Ceed Sportswagon и XCeed.
Киберспорт
Бонусы за предзаказ Star Wars Jedi: Fallen Order стали доступны для всех игроков
Star Wars Jedi: Fallen Order вышла 15 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Общество
Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке
Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Политика
Жириновский дал полезный совет Мишустину для общения с депутатами
На посту председателя правительства Михаилу Мишустину нужно будет правильно формулировать свои ответы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Общество
Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку
Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Общество
Авербух ответил на обвинения Рудковской
Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Михаил Мишустин назвал главные приоритеты своего правительства
По словам кандидата в премьеры, в стране есть все источники для решения задач, которые поставил президент РФ Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал о приоритетах своего правительства на пленарном заседании Государственной думы РФ.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Происшествия
Умер один из моряков, задержанных в Кабо-Верде
Умер один из моряков, задержанных у берегов островного государства Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
Происшествия
Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.