Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме в среду, 15 января.

Политика Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.

Политика Госдума одобрила кандидатуру Мишустина 1. Депутаты Госдумы проголосовали за Мишустина большинством Бывший главный налоговик России Михаил Мишустин — новый премьер-министр России.

Политика Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».

Политика Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Политика Жириновский дал полезный совет Мишустину для общения с депутатами На посту председателя правительства Михаилу Мишустину нужно будет правильно формулировать свои ответы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.

Политика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Общество Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.

Общество Авербух ответил на обвинения Рудковской Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Политика Михаил Мишустин назвал главные приоритеты своего правительства По словам кандидата в премьеры, в стране есть все источники для решения задач, которые поставил президент РФ Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал о приоритетах своего правительства на пленарном заседании Государственной думы РФ.

Происшествия В ДТП под Саратовом погибли четыре человека Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).

Происшествия Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.