Экономика

ИзвестияИзвестияЧубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме в среду, 15 января.
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Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

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Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

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Газета.Ru07:57

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х

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Чубайс назвал главный сюрприз для реформаторов экономики 1990-х годов

РБК10:07
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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