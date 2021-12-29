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Чубайс назвал определение целей энергоперехода важнейшим достижением России в 2021 году

Спецпредставитель президента отметил, что цели энергоперехода были заданы "двумя важнейшими решениями".В источнике

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Чубайс назвал определение целей зеленого энергоперехода важнейшим достижением России
Газета.Ru06:34
Чубайс назвал определение целей энергоперехода важнейшим достижением России в 2021 году
ТАСС01:15
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