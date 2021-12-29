ТАССЧубайс назвал определение целей энергоперехода важнейшим достижением России в 2021 годуСпецпредставитель президента отметил, что цели энергоперехода были заданы "двумя важнейшими решениями".В источникеГазета.RuГазета.RuВоенное обозрениеРамблерПрофильФАНРосбалтРБКЭкономика сегодняПодробнее о событииЧубайс назвал определение целей зеленого энергоперехода важнейшим достижением РоссииГазета.Ru06:34Чубайс назвал определение целей энергоперехода важнейшим достижением России в 2021 годуТАСС01:15Самое цитируемоеЧубайс назвал важнейшее достижение России в 2021 годуРамблер03:40Чубайс заявил об энергопереходе как главном достижении России в 2021 годуВоенное обозрение03:22Чубайс: определение целей энергоперехода стало одним из важнейших достижений 2021-гоLenta.ru02:20Чубайс назвал одно из важнейших достижений 2021 годаОбщественная служба новостей01:54Чубайс назвал одно из важнейших достижений России за годВзгляд.ру01:45Показать ещёПоделиться