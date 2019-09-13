Экономика
Свободная ПрессаЧубайс назвал правоохранителей тормозом экономики
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил управление государства с управлением автомобилем, а правоохранительную систему его тормозом.
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Глава «Роснано» предложил альтернативу реформе правоохранительной системы
Интерфакс13 сентября в 05:39
Чубайс предложил перенацелить правоохранительную систему на защиту частной собственности
ТАСС13 сентября в 04:57
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