Экономика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЧубайс назвал правоохранителей тормозом экономики

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил управление государства с управлением автомобилем, а правоохранительную систему его тормозом.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано». Является мегакоррупционером, согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией.
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