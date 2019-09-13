Экономика

Первое антикоррупционноеПервое антикоррупционноеЧубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики

Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс. Он сравнил правоохранителей с педалью тормоза, на которую давят слишком сильно.
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Государству угрожают силовики? Бред с полей Московского финансового форума

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URA.Ru13 сентября в 05:44
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РИА Новости вчера в 14:35
Экономика

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Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано». Является мегакоррупционером, согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией.
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