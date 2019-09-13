Экономика
Первое антикоррупционноеЧубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики
Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс. Он сравнил правоохранителей с педалью тормоза, на которую давят слишком сильно.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава «Роснано» предложил альтернативу реформе правоохранительной системы
Интерфакс13 сентября в 05:39
Чубайс предложил перенацелить правоохранительную систему на защиту частной собственности
ТАСС13 сентября в 04:57
Чубайс разнес «правоохранительный тормоз» России: «Кости трещат»
Московский Комсомолец13 сентября в 04:35
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруда обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Футбол
Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
Sportbox.RU вчера в 17:33
Общество
Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара
Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:04
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
РБК 14 сентября в 23:59
Политика
Главы России, Ирана и Турции продолжают переговоры в Анкаре
Урегулирование конфликта в Сирии обсудят лидеры России, Ирана и Турции. Они проведут трёхсторонние переговоры в Анкаре.
Вести.Ru вчера в 23:09
Общество
Холод из Арктики и снег придут в Москву
Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:36
Армия и оружие
Россия развернула С-400 в Арктике
Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.
Известия 01:09
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости 14 сентября в 16:35
Происшествия
Крокодил советского космонавта откусил руку жителю Швеции
Как сообщили СМИ, в аквариуме находилась пара редких кубинских крокодилов, подаренных в 1977 году советскому космонавту Владимиру Шаталову Фиделем Кастро.
Газета.Ru 00:35
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor вчера в 10:04
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru 14 сентября в 22:29
Общество
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости вчера в 17:33
Армия и оружие
Китай стал мировым лидером по баллистическим ракетам средней дальности
News.ru вчера в 06:45
Технологии
Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»
Экономика сегодня 14 сентября в 10:58
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru 14 сентября в 15:24
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Армия и оружие
В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ
Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.
Rusvesna.su 01:32
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.
iReactor вчера в 20:13
Финансы
Курс доллара: курс рубля резко изменится
На прошедшей неделе российский рубль существенно укрепился к доллару и евро, после падения, которое продолжалось почти весь август и начало сентября.
Expert.ru 01:05
Футбол
«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
Советский спорт вчера в 14:00
Технологии
Около 14 миллионов записей компаний и покупателей утекли в Сеть
По данным издания, доступными стали примерно 14 миллионов записей о юридических и физических лицах.
UfacityNews.ru вчера в 23:09
Авто
Hyundai Tucson, Haval F7, Geely Atlas — тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест трех автомобилей — Haval F7, Hyundai Tucson и Geely Atlas, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем вчера в 23:15
Происшествия
В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве
REGNUM вчера в 12:35
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32