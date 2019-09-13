Экономика
Первое антикоррупционноеЧубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики
Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс. Он сравнил правоохранителей с педалью тормоза, на которую давят слишком сильно.
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Чубайс заявил, что экономика России «не едет» из-за «правоохранительного тормоза»
Интерфаксвчера в 03:48
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Дни24 вчера в 08:16
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
iReactor вчера в 19:24
Экономика
В 2020 году социальные пенсии проиндексируют на 7%
Социальная пенсия в 2020 году будет проиндексирована на 7%, а социальные выплаты ветеранов и инвалидов - на 3,8%. Об этом говорится в материалах секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, которые были подготовлены к заседанию трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Комсомольская правда вчера в 06:10
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о внесудебном банкротстве граждан
В России предложили ввести новый для законодательства страны внесудебный порядок признания гражданина банкротом.
Парламентская газета 12 сентября в 08:03
Энергетика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Политика
На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках
Свадьба телеведущей состоялась в пятницу, 13 сентября Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках.
Аргументы и Факты 00:28
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам
Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.
Autosport.com.ru вчера в 05:44
Армия и оружие
Российский ЗРК С-300 показали в необычном виде
Недавно на полигоне Ашулук, что в Астраханской области, начались учения, получившие название «Славянский щит-2019».
ГЛАС.RU вчера в 03:47
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post вчера в 06:13
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Происшествия
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия вчера в 17:45
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
Известия вчера в 20:46
Политика
Сноуден рассказал о своей жизни в России
Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси.
ТАСС вчера в 17:45
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Общество
Оренбуржцев ожидает резкое похолодание
Как сообщают синоптики, хозяйствующий в Оренбурге обширный антициклон начнет постепенно отступать.
Orenday.ru 02:08
Общество
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Авто
Что означает отметка GCL в водительских правах?
Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.
Аргументы и Факты вчера в 17:03
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru вчера в 13:10
Космос
Открытие крымского астронома заметили на Гавайях
В обсерватории на Гавайях отмечают, что комета C/2019 Q4 обнаружена российским астрономом Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года, передает ТАСС.
Вести Крым 01:14
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Газета.Ru 12 сентября в 09:37