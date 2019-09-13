Экономика
Первое антикоррупционноеЧубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики
Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс. Он сравнил правоохранителей с педалью тормоза, на которую давят слишком сильно.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Известия 15:43
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Газета.Ru 15:01
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал падение акций Apple на четверть
При новом методе учета доходов от видеосервиса Apple TV+ цена акций американской компании может упасть практически на четверть, сообщили телеканалу CNBS в Goldman Sachs.
Коммерсантъ 16:48
Политика
Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад
Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.
Москва 24 вчера в 07:49
Культура
Гендиректор киностудии имени Горького ушел в отставку
Гендиректор государственной киностудии имени Горького Сергей Зернов ушел в отставку, рассказали «Ведомостям» сотрудник другой кинокомпании и профильный чиновник.
Ведомости 10:51
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.
РБК 14:38
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Игры
Capcom рассказала о геймплее Project Resistance
Разработчики рассказали об игровых ролях пользователей и показали геймплей. Четверо из игроков возьмут на себя роль выживших.
3DNews вчера в 07:10
Наука
Крысы оказались способны играть в игры ради удовольствия
Газета DAILY 14:34
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM 08:17
Фигурное катание
Туктамышева лидирует после короткой программы на Lombardia Trophy
Чемпионка мира-2015 российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на турнире серии "Челленджер" Lombardia Trophy в Италии.
РИА Новости 10:47
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией.
Коммерсантъ 15:40
Волейбол
Россия победила Белоруссию на чемпионате Европы
Во втором матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Белоруссии 3-1.
Спорт-Экспресс 16:20
Политика
Эрдоган назвал подход России в вопросе поставок С-400 искренним
Турецкий президент Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 показала искренний подход.
Газета.Ru 14:42
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после его слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 15:28
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06
Игры
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
CyberSport.ru 08:05
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты вчера в 13:00
Армия и оружие
Украина снова решила купить у США противотанковые комплексы Javelin
Минобороны Украины планирует в 2019 году снова купить у США противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним.
Известия 06:42
Футбол
«Зенит» обыграл «Арсенал» в 9-м туре РПЛ
Российская газета 15:30
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала себя спустя два месяца после родов
Самое интересное – фотография была сделана всего спустя два месяца после родов Виктории.
Bimru.ru 05:16