Экономика
Первое антикоррупционноеЧубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики
Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс. Он сравнил правоохранителей с педалью тормоза, на которую давят слишком сильно.
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Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
РИА Новости 13:32
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией.
Коммерсантъ 15:40
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что получил сообщение от актрисы, в котором она назвала слухи о своей госпитализации бредом, сообщает РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург 08:08
Хоккей
У «Магнитки» проблемы: проиграли «Ак Барсу», Мозякин не забил с метра
Советский спорт 15:00
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Хоккей
«Торпедо» отыгралось со счёта 1:4 и победило «Йокерит» в овертайме
«Торпедо» встречалось с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 14:47
Кино
Опубликованы первые кадры со съемок Арнольда Шварценеггера в роли президента США
Арнольд Шварценеггер показал на Reddit новые фотографии, которые были сделаны во время съёмок продолжения фильма «Кунг Фьюри», где он сыграл роль американского президента.
iReactor 12:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Политика
В России не отменят восьмичасовой рабочий день
Депутаты заявили, что в рамках отмены нормативных правовых актов Советского Союза не планируется отмена восьмичасовой рабочей смены.
Деловое.ТВ 02:34
Авто
Nissan выпустит электрический кроссовер в стиле концепта IMX
Некоторые специалисты сходятся во мнении, что электрический кроссовер позиционируется в качестве серийного образца показанного концепта IMx, вышедшего в 2017 году.
Faktom вчера в 03:56
Гаджеты
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.
Lenta.ru 10:52
Футбол
Игорь Черевченко: Голы в матче с «Зенитом» привезли сами себе
В следующем туре чемпионата Арсенал на своем поле встретится с Уралом.
Советский спорт 15:56
Футбол
Уволенный тренер «Валенсии»: «Меня уволили из-за выигрыша Кубка»
Бывший главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль заявил, что истинной причиной его увольнения из клуба стала победы команды в финале Кубка Испании.
ProstoProSport 12:43
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу
Песни групп Queen и Nirvana вошли в список произведений в рамках культурного норматива школьника, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:23
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Происшествия
От пожара на подстанции в Петербурге пострадали жители двух районов
Из-за пожара на подстанции «Восточная-коммунальная» на востоке Петербурга вечером 13 сентября пострадали потребители Невского и Красногвардейского районов города.
REGNUM 13:34
Футбол
Цорн: Жиго не продаётся, он бесценный для «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не рассматривает вариантов с продажей защитника Самуэля Жиго.
Чемпионат 13:00
Хоккей
ЦСКА «всухую» обыграл СКА в «армейском» дерби
Metaratings 15:16
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Культура
Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку
Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
Вечерняя Москва 14:00
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Шоу-бизнес
Актер из «Интернов» оплатил 139 штрафов ради сохранения машины
По данным издания, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» погасил за сутки 139 штрафов за превышение скорости.
Рамблер 08:02
Игры
Sony отказалась продавать «русофобскую» Call of Duty в России
Издатель игры Activision подтвердил, что Sony Interactive Entertainment Europe не сможет поддержать открытое бета-тестирование сетевой игры Call of Duty: Modern Warfare на территории России.
Lenta.ru 13:19
Здоровье
Минздрав повысит зарплаты врачам
Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 04:06
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Фонтанка.Ру 09:37
Политика
Россия и Чехия договорились о возобновлении рейсов Москва—Прага
Авиационные власти России и Чехии подписали меморандум о снятии всех ограничений на пассажирские перевозки по направлению Москва—Прага из аэропорта Жуковский.
Коммерсантъ 10:57