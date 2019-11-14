Экономика

РБКРБКЧубайс назвал систему надзора в России проблемой для инноваций

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что система надзора в России настроена в противоположную от инноваций сторону. Выступая на форуме в Санкт-Петербурге, он указал, что неизбежные риски не учитываются теми, кто выполняет контрольные функции, сообщает агентство ТАСС.
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Анатолий Чубайс назвал систему надзора в России проблемой для инноваций

Neva.Today03:01

На форуме в Петербурге Чубайс объяснил, почему в России сложно развивать инновации

АБНвчера в 22:22

Отличительной чертой инновационного бизнеса назвали высочайший риск инвестиций

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Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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