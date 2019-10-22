Экономика
Lenta.ruЧубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран
В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на полях форума «Открытые инновации», сообщает «Вести Экономика».
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Мнение. Чубайс: у нас предельно профессиональная бюджетная политика и политика Банка России за последние 28 лет
Другое дело, что другие факторы, к сожалению, нивелируют успехи России. Речь в том числе и об этом шла в рамках интервью с ведущей программы "Мнение" Эвелиной Закамской на полях форума "Открытые инновации".Вести.Финансвчера в 09:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Происшествия
36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Экономика
Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
Политика
США сочли унижением соглашение Путина и Эрдогана
США признали крупнейшим геополитическим неудачником из-за соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой России Владимиром Путиным о совместном патрулировании севера Сирии.
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Финансы
Банк России может снизить ключевую ставку до 6%
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Армия и оружие
WikiLeaks представил противоречащий выводам ОЗХО по Сирии доклад
Изучив представленные химические анализы, взятые на месте предполагаемого инцидента, баллистические исследования и показания свидетелей, члены комиссии пришли к выводу, что основная информация была скрыта от общественности для того, чтобы подогнать выводы расследования под «определенный результат».
Общество
Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов
Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» официально перенесён на 18 декабря
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) официально перенесла матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом» на 18 декабря.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
Экономика
ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающих пенсионеров
Восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовало бы 368 млрд рублей, таких средств сейчас нет, заявил глава ПРФ Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы.
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».