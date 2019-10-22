Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на полях форума «Открытые инновации», сообщает «Вести Экономика».
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с чего всё началось

Мнение. Чубайс: у нас предельно профессиональная бюджетная политика и политика Банка России за последние 28 лет

Другое дело, что другие факторы, к сожалению, нивелируют успехи России. Речь в том числе и об этом шла в рамках интервью с ведущей программы "Мнение" Эвелиной Закамской на полях форума "Открытые инновации".
Вести.Финансвчера в 09:37

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Чубайс назвал уровень российской экономики лучшим за последние 28 лет

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Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

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Чубайс назвал экономику России мечтой для других стран

URA.Ruвчера в 15:03

О достижениях экономики России другие страны могут лишь мечтать - Чубайс

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Чубайс назвал «мечтой» уровень российской экономики

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Чубайс назвал показатели российской экономики мечтой для других стран

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Чубайс сравнил российскую экономику с мечтой

Ридусвчера в 15:06
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Авто

Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными

Автоновости дня вчера в 08:54
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В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Происшествия

В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Происшествия

36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде

Газета.Ru вчера в 05:12
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» сбежала от короля Малайзии из-за его измен

Lenta.ru 07:56
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Экономика

Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Российская газета 05:55
Экономика

Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы

Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Политика

США сочли унижением соглашение Путина и Эрдогана

США признали крупнейшим геополитическим неудачником из-за соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой России Владимиром Путиным о совместном патрулировании севера Сирии.
Газета.Ru 09:13
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Финансы

Банк России может снизить ключевую ставку до 6%

Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
АБН 06:25
Общество

Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru 21 октября в 18:55
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие

WikiLeaks представил противоречащий выводам ОЗХО по Сирии доклад

Изучив представленные химические анализы, взятые на месте предполагаемого инцидента, баллистические исследования и показания свидетелей, члены комиссии пришли к выводу, что основная информация была скрыта от общественности для того, чтобы подогнать выводы расследования под «определенный результат».
REGNUM 09:15
Кино

Культовый фильм «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат

Югополис 07:46
Общество

Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов

Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.
Взгляд.ру 08:14
Армия и оружие

Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем

Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
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Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» официально перенесён на 18 декабря

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) официально перенесла матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом» на 18 декабря.
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СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище

Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
Московский Комсомолец 07:48
Экономика

ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающих пенсионеров

Восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовало бы 368 млрд рублей, таких средств сейчас нет, заявил глава ПРФ Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы.
Rambler News Service 08:35
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Футбол

«РБ Лейпциг» сделал анонс к матчу с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»

Бомбардир.ру 08:40
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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