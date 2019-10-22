Другое дело, что другие факторы, к сожалению, нивелируют успехи России. Речь в том числе и об этом шла в рамках интервью с ведущей программы "Мнение" Эвелиной Закамской на полях форума "Открытые инновации".

с чего всё началось

В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на полях форума «Открытые инновации», сообщает «Вести Экономика».

Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

Политика Зеленский обсудил «формулу Штайнмайера» со Штайнмайером Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Японии, встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Киберспорт Natus Vincere перевели в запас игрока в Apex Legends В команде Natus Vincere по Apex Legends произошли изменения: Артёма pkmk Нечаева исключили из основного состава и в ближайшее время выставят на трансфер.

Экономика Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Армия и оружие Новый 57-мм боевой модуль разработали в России На вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на 57-мм калибр Сергей Абрамов уточнил, что Минобороны России выбирает из двух боевых модулей.

Армия и оружие На Украине показали новую снайперскую винтовку собственной разработки UAR-10 На Украине презентовали новую снайперскую винтовку UAR-10, принятую на вооружение украинской армии в конце 2017 года.

Происшествия В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.

Армия и оружие На Украине признали бесполезность своих бронекатеров Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Армия и оружие В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.

Общество Иркутский губернатор ответил на сообщения о низких зарплатах врачей Иркутская область выполнила нормы майских указов президента России от 2012 года, в соответствии с которыми средняя зарплата врача должна вдвое превышать среднюю зарплату по региону, еще в 2017 году.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Экономика Глава Kinross заявил об интересе инвесторов к добыче золота в России Канадская Kinross Gold, один из крупнейших в мире производителей золота, открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе и по новому проекту компании — месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае, заявил РБК ее президент и главный исполнительный директор Пол Роллинсон.

Экономика Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.

Технологии Медведев познакомился с цифровыми новинками для производств До совещания Медведеву продемонстрировали возможности использования цифровых новинок.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Здоровье Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 120 тысяч психически больных людей с неврозами и расстройствами разной степени тяжести.

Футбол «Ювентус» победил «Локомотив» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Политика Стало известно, возобновят ли авиасообщение между Россией и Египтом Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.

Политика Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект об экстрадиции Правительство Гонконга официально отзывает законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе, заявил на заседании в Законодательном собрании в среду секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.