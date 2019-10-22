Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на полях форума «Открытые инновации», сообщает «Вести Экономика».
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с чего всё началось

Мнение. Чубайс: у нас предельно профессиональная бюджетная политика и политика Банка России за последние 28 лет

Другое дело, что другие факторы, к сожалению, нивелируют успехи России. Речь в том числе и об этом шла в рамках интервью с ведущей программы "Мнение" Эвелиной Закамской на полях форума "Открытые инновации".
Вести.Финансвчера в 09:37

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Чубайс назвал уровень российской экономики лучшим за последние 28 лет

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:12

Чубайс назвал «мечтой» уровень российской экономики

News.ruвчера в 14:34

Чубайс назвал экономику России мечтой для других стран

URA.Ruвчера в 15:03

О достижениях экономики России другие страны могут лишь мечтать - Чубайс

Царьградвчера в 14:41

Чубайс сравнил российскую экономику с мечтой

Ридусвчера в 15:06

Чубайс назвал показатели российской экономики мечтой для других стран

Взгляд.рувчера в 14:29

Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

Lenta.ruвчера в 13:20
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Политика

Зеленский обсудил «формулу Штайнмайера» со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Японии, встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Expert.ru 03:26
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Киберспорт

Natus Vincere перевели в запас игрока в Apex Legends

В команде Natus Vincere по Apex Legends произошли изменения: Артёма pkmk Нечаева исключили из основного состава и в ближайшее время выставят на трансфер.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Происшествия

В Ангарске водитель переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП

Байкал24 вчера в 05:40
Экономика

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Армия и оружие

Новый 57-мм боевой модуль разработали в России

На вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на 57-мм калибр Сергей Абрамов уточнил, что Минобороны России выбирает из двух боевых модулей.
Российская газета вчера в 03:30
Армия и оружие

На Украине показали новую снайперскую винтовку собственной разработки UAR-10

На Украине презентовали новую снайперскую винтовку UAR-10, принятую на вооружение украинской армии в конце 2017 года.
Военное обозрение 06:17
Происшествия

В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов

Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
ТАСС 06:26
Армия и оружие

На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Армия и оружие

В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РБК вчера в 19:26
Общество

Иркутский губернатор ответил на сообщения о низких зарплатах врачей

Иркутская область выполнила нормы майских указов президента России от 2012 года, в соответствии с которыми средняя зарплата врача должна вдвое превышать среднюю зарплату по региону, еще в 2017 году.
РБК 07:20
Общество

Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

Lenta.ru вчера в 07:23
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика

Глава Kinross заявил об интересе инвесторов к добыче золота в России

Канадская Kinross Gold, один из крупнейших в мире производителей золота, открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе и по новому проекту компании — месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае, заявил РБК ее президент и главный исполнительный директор Пол Роллинсон.
РБК 05:30
Экономика

Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Российская газета 05:55
Технологии

Медведев познакомился с цифровыми новинками для производств

До совещания Медведеву продемонстрировали возможности использования цифровых новинок.
ТАСС 06:40
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Здоровье

Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 120 тысяч психически больных людей с неврозами и расстройствами разной степени тяжести.
Pravda.Ru 06:08
Футбол

«Ювентус» победил «Локомотив» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
Происшествия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Челябинской области

РБК 03:22
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика

Стало известно, возобновят ли авиасообщение между Россией и Египтом

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
Вечерняя Москва 04:57
Шоу-бизнес

Беременная Ани Лорак с мужчиной улетела из России

Paparazzi.ru 03:23
Происшествия

В ЕАО кошка спасла семью при пожаре в жилом деревянном доме

РИА Новости 04:12
Политика

Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект об экстрадиции

Правительство Гонконга официально отзывает законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе, заявил на заседании в Законодательном собрании в среду секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.
РИА Новости 03:47
Технологии

Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США

В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.
Российская газета 05:30
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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