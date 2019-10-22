Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на полях форума «Открытые инновации», сообщает «Вести Экономика».
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с чего всё началось

Мнение. Чубайс: у нас предельно профессиональная бюджетная политика и политика Банка России за последние 28 лет

Другое дело, что другие факторы, к сожалению, нивелируют успехи России. Речь в том числе и об этом шла в рамках интервью с ведущей программы "Мнение" Эвелиной Закамской на полях форума "Открытые инновации".
Вести.Финансвчера в 09:37

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Чубайс назвал уровень российской экономики лучшим за последние 28 лет

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:12

Чубайс сравнил российскую экономику с мечтой

Ридусвчера в 15:06

Чубайс назвал показатели российской экономики мечтой для других стран

Взгляд.рувчера в 14:29

О достижениях экономики России другие страны могут лишь мечтать - Чубайс

Царьградвчера в 14:41

Чубайс назвал «мечтой» уровень российской экономики

News.ruвчера в 14:34

Чубайс назвал экономику России мечтой для других стран

URA.Ruвчера в 15:03

Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

Lenta.ruвчера в 13:20
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Футбол

Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина

Общественное телевидение России 21 октября в 21:53
Армия и оружие

МИД РФ потребовал от США прекратить оккупацию Эт-Танфа

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия требует, чтобы Соединенные Штаты прекратили оккупацию Эт-Танфа в Сирии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11:47
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес

Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.
Новые Известия 08:57
Происшествия

Криминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из России в Испанию. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в МВД РФ.
Известия 10:37
Армия и оружие

На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160

Во время полета экипажи выполнили дозаправку. На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39.
РИА Новости 10:42
Происшествия

Правозащитника «Комитета за гражданские права» задержали в Москве

Правозащитника из "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова задержали по подозрению в мошенничестве.
РЕН ТВ 02:46
Политика

МИД РФ объяснил выгоду Киева от признания Крыма российским

Признание Киевом Крыма как части российской территории может стать залогом для дальнейших переговоров о морской границе между Украиной и Россией.
News.ru вчера в 08:34
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания, разместив в своем аккаунте в Инстаграме новый фотоснимок.
Ugpressa.ru 03:53
Общество

В Чехии осквернили памятник Красной армии

Взгляд.ру 10:07
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Футбол

Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение

Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков пропустит два матча РПЛ из-за дисквалификации за удаление в матче 13-го тура против "Оренбурга".
Российская газета 11:31
Политика

Россия убеждает ООН обсуждать разоружение за пределами США

Россия поставила вопрос о переносе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению в 2020 году за пределы США, информировал журналистов замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
АМИТЕЛ 12:00
Футбол

Промес выйдет в старте «Аякса» против «Челси»

Определились стартовые составы амстердамского «Аякса» и лондонского «Челси» на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 11:48
Общество

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Политика

Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды

Арахамия заявил, что все депутаты комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласились пройти полиграф, а замглавы комитета Дубинский заявил о том, что уже сегодня пройдет детектор лжи, «лезет поперед батьки в пекло».
Украина.ру 09:18
Экономика

Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2020–2022 годы

Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
News.ru 06:31
Хоккей

Вратарю «Металлурга» Кошечкину порезали шею коньком

РИА Новости 11:27
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РБК вчера в 19:26
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Спорт

Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA

Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 11:05
Политика

Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Кино

Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»

Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Политика

Путин открыл саммит «Россия-Африка» в Сочи

УтроNews 05:26
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество

В Сети выставили на продажу визитку Путина

На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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