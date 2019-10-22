Экономика
Lenta.ruЧубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран
В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на полях форума «Открытые инновации», сообщает «Вести Экономика».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Мнение. Чубайс: у нас предельно профессиональная бюджетная политика и политика Банка России за последние 28 лет
Другое дело, что другие факторы, к сожалению, нивелируют успехи России. Речь в том числе и об этом шла в рамках интервью с ведущей программы "Мнение" Эвелиной Закамской на полях форума "Открытые инновации".Вести.Финанс09:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 17:55, Вашингтон
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Кино
Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Политика
Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
Киберспорт
Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта
Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных киберспортсменов и участников этого рынка, сообщается на сайте издания.
Кино
В сети появился трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
В последней части звездной саги зрители смогут увидеть битву ситхов и джедаев.
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Политика
Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в резиденции Бочаров Ручей в Сочи, которые продолжались более шести часов.
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Ранее компания "Трансмашхолдинг" не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, так что корреспонденту РИА Новости удалось увидеть его одним из первых.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Происшествия
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
Космос
Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Шоу-бизнес
Сын Тимати проведет первую ночь в новом доме
Анастасия Решетова вместе с новорожденным Ратмиром выписалась из роддома Сегодня Тимати встречал свою невесту, Настю Решетову, и своего новорожденного сына Ратмира из роддома.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду»
Лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над сербской «Црвеной Звездой» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В. Уже на 9-й минуте матча ворота поразил форвард хозяев Гарри Кейн.
Происшествия
Вооруженный мужчина угнал скорую и сбил несколько человек в Осло
Неизвестный мужчина угнал автомобиль скорой помощи в Осло и сбил на нем нескольких человек, сообщает NRK.
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
Современный спорткар Toyota Supra 3000GT будет посвящён концепту Supra TRD3000GT, который представили в 1994 году.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Экономика
Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам
Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Гаджеты
Qualcomm Snapdragon 855 Plus названа самой мощной мобильной платформой, Kirin 990 на втором месте. А как же Exynos и MediaTek?
Первое место, без сюрпризов, отдано Qualcomm Snapdragon 855 Plus, а на втором месте оказалась Kirin 990 — обычной версии, а не 990 5G.
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Космос
Новый вид штормов обнаружен на Сатурне
Международная группа исследователей обнаружила на Сатурне ранее неизвестный тип шторма.