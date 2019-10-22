Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на полях форума «Открытые инновации», сообщает «Вести Экономика».
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с чего всё началось

Мнение. Чубайс: у нас предельно профессиональная бюджетная политика и политика Банка России за последние 28 лет

Другое дело, что другие факторы, к сожалению, нивелируют успехи России. Речь в том числе и об этом шла в рамках интервью с ведущей программы "Мнение" Эвелиной Закамской на полях форума "Открытые инновации".
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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