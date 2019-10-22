Экономика
Lenta.ruЧубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран
В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на полях форума «Открытые инновации», сообщает «Вести Экономика».
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Мнение. Чубайс: у нас предельно профессиональная бюджетная политика и политика Банка России за последние 28 лет
Другое дело, что другие факторы, к сожалению, нивелируют успехи России. Речь в том числе и об этом шла в рамках интервью с ведущей программы "Мнение" Эвелиной Закамской на полях форума "Открытые инновации".Вести.Финансвчера в 09:37
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Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ вчера в 15:45
Армия и оружие
Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом
Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Газета.Ru 01:46
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Футбол
Семин рассказал о беседе с Роналду после матча ЛЧ
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поведал о разговоре с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 20:41
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Футбол
«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»
Напомним, первый полуфинальный поединок завершился победой «Ривер Плейта» со счётом 2:0. Таким образом, «Ривер Плейт» стал первым финалистом Кубка Либертадорес.
Чемпионат 00:01
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК вчера в 19:26
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском вчера в 16:41
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Здоровье
Названы 6 полезных продуктов с высоким содержанием холестерина
Актуальные Новости вчера в 01:13
Армия и оружие
Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией
США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
РИА Новости 02:40
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Космос
В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
Юбилейный семидесятый астронавтический конгресс откроется в Вашингтоне 21 октября, российскую делегацию представит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
РИА Новости 20 октября в 17:23
Происшествия
Водителя, дважды переехавшего пожилую женщину в Ангарске, задержали
РЕН ТВ вчера в 06:49
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк
Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК вчера в 12:33
Общество
«Северный поток-2» без учета датского участка построен
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
ГЛАС.RU вчера в 12:10
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru вчера в 14:23
Здоровье
Почти 5 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди
Более 4,9 тысячи москвичек прошли бесплатное обследование груди за первые выходные с начала акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:34
Технологии
Тест на IQ: проверьте, какую зарплату вы можете получать с вашим интеллектом
Несомненно, в нашей стране есть и фирмы, которые ценят начитанных, умных и сообразительных людей.
Pro Город Йошкар-Ола 01:30
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости 21 октября в 18:15
Общество
В аптечной ромашке Роскачество обнаружило плесень и микроорганизмы
Добавим, что в исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая (включая аптечную ромашку, БАДы и чаи), 20 из которых произведены в России, остальные в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ.
REGNUM 02:38