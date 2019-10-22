Другое дело, что другие факторы, к сожалению, нивелируют успехи России. Речь в том числе и об этом шла в рамках интервью с ведущей программы "Мнение" Эвелиной Закамской на полях форума "Открытые инновации".

с чего всё началось

В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на полях форума «Открытые инновации», сообщает «Вести Экономика».

Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

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