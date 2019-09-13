Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сравнил управление экономико с вождением автомобиля, сообщает ТАСС. По мнению Чубайса, педаль газа можно сравнить с экономикой и вице-премьером, а педаль тормоза - с правоохранительной системой.

Чубайс объяснил пробуксовки в экономике нажатием газа и тормоза

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