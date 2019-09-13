Экономика
Lenta.ruЧубайс объяснил провалы российской экономики
В результате экономика страны «не едет». Такое мнение глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс высказал на Московском финансовом форуме, сообщает «Интерфакс». По его словам, управление экономикой и государством «в чем-то простая вещь» и похожа на вождение.
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Авто
Porsche раскрыл планы продаж Taycan в России
32CARS.ru 01:48
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ
Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 12:13
Финансы
Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.
РБК 04:41
Происшествия
В Краснодаре горит недостроенный многоэтажный дом
Кубанские новости 02:41
Спорт
Юная пловчиха слишком сильно оголила ягодицы и была лишена победы
Пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника во время соревнований на Аляске (США).
Lenta.ru вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Константин Богомолов перед свадьбой с Ксенией Собчак сбросил 18 кг
В преддверии свадьбы с Ксенией Собчак режиссер Константин Богомолов успел похудеть на 18 кг.
Актуальные Новости 11 сентября в 03:03
Экономика
Голикова рассказала, как вырастет маткапитал в 2020 году
В 2020 году маткапитал предлагается увеличить на 3,8 процента. Поле этого его размер составит 466 тысяч 617 рублей.
Российская газета 05:11
Политика
Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией
Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:43
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Зеленский назвал отношения с Трампом прекрасными
Глава Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения нового украинского руководства с администрацией президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 04:39
Политика
В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу OPAL
Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.
Известия вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Общество
Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Политика
Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей
Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Шоу-бизнес
Врачи не стали удалять «руки-базуки»
Кирилл Терешин, который прославился благодаря "рукам-базукам", обратился за помощью в больницу, однако медики не решились взяться за удаление воспаленных мышц.
VSE42.RU 01:47
Здоровье
В Минздраве придумали, как привлечь врачей в отдаленные регионы
В следующем году в Российской Федерации начнут действовать дополнительные меры финансовой стимуляции в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", направленных на привлечение молодых врачей в отдаленные регионы.
Planet Today 04:58
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Здоровье
Волонтеры-медики отправятся в село Мирное Хабаровского района
Из села Мирного добровольцы 28 сентября отправятся в село Восточное. Дальше маршрут будет пролегать согласно графику.
КП - Хабаровск 02:12
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 05:07
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Хоккей
Бобровский спел в караоке хит «Сектора газа» «Пора домой»
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский разместил на своей странице в «Инстаграме» видео, где он в караоке-баре исполняет известную песню «Пора домой» группы «Сектор газа».
Чемпионат 01:25
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13