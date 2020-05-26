Экономика
РИА НовостиЧубайс объяснил слова про «дохлую лошадь»
Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.
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Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Общество
Власти Москвы ужесточат масочный режим с 1 июня
С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим.
Известия 13:12
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Общество
Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы — вероятность заразиться там выше всего, пишет газета «Ведомости».
Коммерсантъ 12:27
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости 11:00
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
Игры
Ubisoft проводит бесплатные выходные в Far Cry 5
Ubisoft предлагает тем, кто до сих пор не расправился с опасным религиозным культом в американской глубинке, познакомиться с боевиком Far Cry 5. В игре впервые пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 12:53
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Общество
Госдума приняла закон о блокировке приложений с пиратским контентом
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права.
Коммерсантъ 12:53
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Общество
Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах
Источники агентства отметили, что в марте перелетов на бизнес-джетах между европейскими странами и Россией было больше (порядка 250), но тогда туристы в основном возвращались на родину, где только начали выявлять первые случаи заражения коронавирусом, которые оказались завозными.
Lenta.ru 13:20
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Авто
Показан интерьер обновленного Hyundai Santa Fe для России
Фотошпионы в очередной раз показали интерьер обновлённого кроссовера Hyundai Santa Fe, только на этот раз предназначенного для глобального рынка, а значит и для России.
За рулем Кубань 24 мая в 17:00
Политика
Шредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Экономика
Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы
Подготовленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план восстановления европейского хозяйства призван в какой-то мере преодолеть обрушившиеся на Европу невзгоды.
Российская газета 09:09
Политика
Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России
Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:17
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk 10:38
Футбол
Давид Луис собирается покинуть «Арсенал»
"Арсенал" не собирается продлевать контракт с защитником Давидом Луисом, сообщает Sky Sports.По информации источника, руководство "канониров" собирается ограничить расходы команды из-за отсутствия доходов от Лиги чемпионов и кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Soccer.ru 13:40
Происшествия
Под Волгоградом выявлен новый очаг коронавируса в психинтернате
Волгоград, 27 мая 2020, 12:36 — REGNUM Новый очаг коронавируса зарегистрирован в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области.
REGNUM 05:36
Шоу-бизнес
Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк
Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.
Слово и Дело 03:10
Автоспорт
Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?
F1news.ru вчера в 11:26
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35