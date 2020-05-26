Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.

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Общество Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы — вероятность заразиться там выше всего, пишет газета «Ведомости». 4

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