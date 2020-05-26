Экономика
РИА НовостиЧубайс объяснил слова про «дохлую лошадь»
Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
«Дорогой крокодил, это ты довёл нашу экономику до краха»: Малофеев обратился к Чубайсу
Царьград26 мая в 04:52
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Экономика
ПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%
Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
Вести.Ru 26 мая в 06:19
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Происшествия
У фигурантки дела «Нового величия» заподозрили коронавирус
Люблинский суд Москвы в очередной раз не смог начать прения сторон по громкому делу семерых участников «Нового величия».
BFM.ru 07:43
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Авто
Объявлена дата дебюта нового Volkswagen Nivus
Первые сведения о кроссовере Nivus поступали с августа прошлого года, тогда как изначально объявили, что паркетник получит платформу MQB A0.
Rusargument 02:10
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина.
РБК 08:13
Здоровье
Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус
Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
Интерфакс 07:30
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Происшествия
В Крыму на директора АТП завели дело за перевозку «мертвых душ»
Крымское управление УФСБ завело уголовное дело на директора транспортного предприятия, который организовал преступную схему хищения средств республиканского бюджета в особо крупном размере.
Российская газета 07:17
Шоу-бизнес
Юлия Барановская сообщила о разрыве с возлюбленным
Юлия Барановская сообщила, что расстается с возлюбленным. Звезда уже давно с ним встречалась.
Территория новостей 03:24
Политика
Китай принял резолюцию о разработке закона о безопасности в Гонконге
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:46
Здоровье
Доктор Зайцев сообщил, кому противопоказано носить защитную маску
Людям, имеющим хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), противопоказано постоянное ношение защитных масок, сообщил руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.
Народные новости 07:39
Экономика
Российские мегапроекты захотели отдать одной компании
Сразу несколько крупных мегапроектов, подразумевающих строительство федеральных трасс, без конкурса могут уйти к одной компании.
Lenta.ru 08:06
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Космос
Запуск ракеты Маска Falcon 9 с космонавтами на борту отменён
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли должны были быть доставлены ракетой Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска на международную космическую станцию в рамках экспериментальной миссии Demo-2.
Tochka Zрения вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Елена Воробей из-за кризиса продала квартиру в Черногории
Отечественная актриса Елена Воробей в условиях кризиса решила продать принадлежащую ей квартиру в Черногории.
Актуальные Новости 03:39
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
МВД проверяет сообщения о вымогательстве денег у зарубежной компании
Главное управление МВД по Москве начало проверку заявления от представителя зарубежной компании о якобы вымогательстве денег за снятие ограничений на поставки продукции в Россию.
RT на русском 07:56
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru вчера в 05:00
Здоровье
До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
Kursk.com вчера в 11:25
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51
Общество
Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из ряда регионов
Севастополь ужесточает правила въезда для приезжих из неблагоприятных по коронавирусу регионов, теперь среди требований – наличие теста об отсутствии инфекции, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:07