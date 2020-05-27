Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЧубайс объяснил слова про «дохлую лошадь»

Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.
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Афоризмы недели от известных людей. Выпуск № 22

Аргументы и Фактывчера в 17:34

Чубайс: чтобы правительство помогло инновационным компаниям, их нужно посчитать

ТАСС09:25

Анатолий Чубайс — о климатической политике России

РБК09:00

Чубайс объяснил слова про «дохлую лошадь»

РИА Новости08:44

Чубайс объяснил свои слова о «дохлой лошади»

News.ru09:45

«Это вы сделали»: Малофеев обвинил Чубайса

Рамблервчера в 07:28

«Дорогой крокодил, это ты довёл нашу экономику до краха»: Малофеев обратился к Чубайсу

Царьградвчера в 04:52
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Кино

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Российская газета 11:40
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Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Спорт

Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

В дневнике офицера СС нашли данные о спрятанном нацистами золоте

По данным специалистов, найденный дневник принадлежал Эгону Олленхауэру — офицеру СС, которому по приказу фюрера Германии Адольфа Гитлера было поручено спрятать нацистские сокровища, чтобы до них не добрались советские войска.
URA.Ru 11:55
Гаджеты

ARM представила новые процессорные ядра Cortex-A78 и GPU Mali-G78

ARM анонсировала свои новейшие процессорные ядра Cortex-A78 и Cortex-X1, GPU Mali-G78 и G68, а также нейронный блок Ethos-N78.
MobiDevices вчера в 14:33
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Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий.
РБК 00:51
Шоу-бизнес

NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

Актуальные Новости 01:09
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Политика

Трамп пригрозил закрыть социальные сети

Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети в том, что они заглушают "консервативные голоса" и пригрозил "применить к соцсетям меры регулирования или закрыть их, чтобы больше этого не допускать".
Международная жизнь 11:46
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
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Армия и оружие

Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США

Подводные аппараты «Посейдон» созданы специально для того, чтобы сдержать ядерную агрессию со стороны США, заявил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Московский Комсомолец 09:53
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50
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Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

RT на русском 07:49
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
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Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
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Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
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Происшествия

В Идлибе прогремел взрыв во время движения турецкого военного конвоя

Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления турецкого ТВ.
Газета.Ru 10:39
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Общество

В ближайшие дни Саратовская область может вступить в первый этап выхода из ограничений

Саратовская область в ближайшие три дня может начать выходить из ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, регион может вступить в так называемый первый этап.
Четвертая Власть 12:15
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Общество

На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер

Уральский меридиан 06:10
6
Происшествия

В Москве умер топ-менеджер ЛУКОЙЛа

В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа Сергей Малюков, ранее занимавший пост вице-президента компании.
РБК 12:18
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Политика

США признали конец автономии Гонконга от Китая

США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
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Технологии

В России появятся «Горынычи» на базе «Эльбрусов»

ГЛАС.RU 08:53
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Космос

Угадай картинку: что видят люди на фотографиях с Марса

Sputnik Абхазия вчера в 07:43
Общество

Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.
Pravda.Ru 12:16
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Происшествия

Расстрел в центре Киева: кровавая война черногорских картелей переместилась на Украину

Мужчины пытались убить одного из лидеров черногорских наркокартелей, скрывавшегося от международного розыска в украинской столице В среду, 27 мая, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о поимке пятерых выходцев из балканских государств, днём ранее устроивших стрельбу в центре Киева.
Украина.ру 10:38
Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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