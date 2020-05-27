Экономика
РИА НовостиЧубайс объяснил слова про «дохлую лошадь»
Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.
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Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Российская газета 11:40
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
В дневнике офицера СС нашли данные о спрятанном нацистами золоте
По данным специалистов, найденный дневник принадлежал Эгону Олленхауэру — офицеру СС, которому по приказу фюрера Германии Адольфа Гитлера было поручено спрятать нацистские сокровища, чтобы до них не добрались советские войска.
URA.Ru 11:55
Гаджеты
ARM представила новые процессорные ядра Cortex-A78 и GPU Mali-G78
ARM анонсировала свои новейшие процессорные ядра Cortex-A78 и Cortex-X1, GPU Mali-G78 и G68, а также нейронный блок Ethos-N78.
MobiDevices вчера в 14:33
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий.
РБК 00:51
Шоу-бизнес
NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
Актуальные Новости 01:09
Политика
Трамп пригрозил закрыть социальные сети
Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети в том, что они заглушают "консервативные голоса" и пригрозил "применить к соцсетям меры регулирования или закрыть их, чтобы больше этого не допускать".
Международная жизнь 11:46
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Армия и оружие
Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США
Подводные аппараты «Посейдон» созданы специально для того, чтобы сдержать ядерную агрессию со стороны США, заявил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Московский Комсомолец 09:53
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Политика
Шредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
RT на русском 07:49
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Происшествия
В Идлибе прогремел взрыв во время движения турецкого военного конвоя
Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления турецкого ТВ.
Газета.Ru 10:39
Общество
В ближайшие дни Саратовская область может вступить в первый этап выхода из ограничений
Саратовская область в ближайшие три дня может начать выходить из ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, регион может вступить в так называемый первый этап.
Четвертая Власть 12:15
Общество
На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер
Уральский меридиан 06:10
Происшествия
В Москве умер топ-менеджер ЛУКОЙЛа
В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа Сергей Малюков, ранее занимавший пост вице-президента компании.
РБК 12:18
Политика
США признали конец автономии Гонконга от Китая
США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
Космос
Угадай картинку: что видят люди на фотографиях с Марса
Sputnik Абхазия вчера в 07:43
Общество
Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.
Pravda.Ru 12:16
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Происшествия
Расстрел в центре Киева: кровавая война черногорских картелей переместилась на Украину
Мужчины пытались убить одного из лидеров черногорских наркокартелей, скрывавшегося от международного розыска в украинской столице В среду, 27 мая, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о поимке пятерых выходцев из балканских государств, днём ранее устроивших стрельбу в центре Киева.
Украина.ру 10:38
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52