Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Чубайс оценил потери России из-за отказа мира от углеводородов в 10% ВВП

Несмотря на возможные потери в связи с энергопереходом у России есть и возможности, указал Чубайс.
РБК
Чубайс отметил, что ЕС заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются курса на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы использования угля.
Finam.Ru
Чубайс напомнил, что доходы от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП.
РИА Новости
По мнению спецпредставителя президента, потери российской экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС, их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий.
РИА Новости

Подробнее о событии

Чубайс озвучил возможные потери России из-за отказа мировой экономики от углеводородов

Национальная служба новостей06:14

Чубайс заявил о риске России потерять 10% ВВП

ФАН06:33

Чубайс оценил потери России из-за мировой борьбы с изменением климата

Lenta.ru06:19

Чубайс оценил потери России из-за отказа мира от углеводородов в 10% ВВП

РБК07:38

Чубайс: Россия может потерять 10% ВВП из-за отказа мировой экономики от углеводородов

РИА Новости06:02

Чубайс оценил последствия отказа мировой экономики от углеводородов для РФ

Московский Комсомолец05:49

Отказ мировой экономики от углеводородов может повлиять на ВВП России

Экономика сегодня05:37
Интересное

Эксперты назвали попавших в «красную зону» губернаторов

«В остальном сибирские губернаторы пока демонстрируют невысокий рейтинг (не более 12 баллов), хотя никто, кроме Валентина Коновалова (КПРФ — Хакасия), не опустился в «красную зону» высокого риска отставки», — говорится в докладе.
РБК23:20

В России участники крестного хода избили полицейского за замечание

В Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского избили полицейского, который сделал им замечание касательно их алкогольного опьянения.
Lenta.ru07:52

ФСБ задержала в 25 регионах России 45 подпольных оружейников

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС.
ТАСС03:56

РБК: Россия заплатит Евросоюзу 1,1 миллиарда евро в год углеродного налога

Трансграничное углеродное регулирование Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений минимум в 1,1 миллиарда евро в год при взимании налога в полной мере, об этом свидетельствуют расчеты РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.
РИА Новости23:01