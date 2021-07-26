По мнению спецпредставителя президента, потери российской экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС, их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий.
«В остальном сибирские губернаторы пока демонстрируют невысокий рейтинг (не более 12 баллов), хотя никто, кроме Валентина Коновалова (КПРФ — Хакасия), не опустился в «красную зону» высокого риска отставки», — говорится в докладе.
В Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского избили полицейского, который сделал им замечание касательно их алкогольного опьянения.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС.
Трансграничное углеродное регулирование Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений минимум в 1,1 миллиарда евро в год при взимании налога в полной мере, об этом свидетельствуют расчеты РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.