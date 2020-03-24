Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Транспорт РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса «Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Здоровье Коронавирус в Иваново выявлен еще у троих человек Как сообщает «Кстати Ньюс», со ссылкой на главу департамента здравоохранения Ивановской области, сегодня, 25 марта 2020 года, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат еще у троих жителей региона.

Политика Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.

Здоровье Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.

Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Общество Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.

Армия и оружие Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.

Общество Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Финансы Рубль подешевел вслед за нефтью Цены на нефть упали ниже 26 долларов за баррель, потянув за собой российский рубль, который перешел к снижению после утреннего роста.