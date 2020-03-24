Коронавирус
РБКЧубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
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Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей
Национальная служба новостейвчера в 07:47
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Общество
Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта
Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Экономика
Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»
Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
Армия и оружие
Российская военная колонна в Риме попала на видео
Российская военная колонна, которая должна помочь Италии в борьбе с коронавирусом, попала на видео.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Общество
Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Здоровье
Коронавирус в Иваново выявлен еще у троих человек
Как сообщает «Кстати Ньюс», со ссылкой на главу департамента здравоохранения Ивановской области, сегодня, 25 марта 2020 года, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат еще у троих жителей региона.
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Политика
DikGAZETE (Турция): Путин не говорит, Путин навещает пациентов с коронавирусом! (dikGAZETE)
Нацистские войска совсем близко подступили к столице СССР Москве.
Здоровье
Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Общество
Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей
В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
Происшествия
Адвокат историка Соколова рассказал, когда начнется суд
Армия и оружие
Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом
Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Кино
Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel
Финансы
Рубль подешевел вслед за нефтью
Цены на нефть упали ниже 26 долларов за баррель, потянув за собой российский рубль, который перешел к снижению после утреннего роста.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Авто
АвтоВАЗ модернизировал свое производство
«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.