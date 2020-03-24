Коронавирус

РБКРБКЧубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
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Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

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Чубайс посоветовал, как пройти глобальный кризис с наименьшими потерями

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Чубайс: убытки России от кризиса будут исчисляться триллионами рублей

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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

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Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

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Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта

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Общество

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Lenta.ru 23 марта в 08:10
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
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Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
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Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Здоровье

Коронавирус в Иваново выявлен еще у троих человек

Как сообщает «Кстати Ньюс», со ссылкой на главу департамента здравоохранения Ивановской области, сегодня, 25 марта 2020 года, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат еще у троих жителей региона.
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Нацистские войска совсем близко подступили к столице СССР Москве.
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Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
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Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 23 марта в 09:49
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Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
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Адвокат историка Соколова рассказал, когда начнется суд

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Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
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Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
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Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel

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Рубль подешевел вслед за нефтью

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АвтоВАЗ модернизировал свое производство

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