Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

РБК13:58

Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

РИА Новости07:30

Чубайс посоветовал, как пройти глобальный кризис с наименьшими потерями

Вести.Ru09:15

Чубайс: убытки России от кризиса будут исчисляться триллионами рублей

News.ru08:50

Чубайс назвал «кубышку Кудрина» спасителем людей в России

REGNUM08:33

Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей

Национальная служба новостей07:47

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Lenta.ru12:42
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Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Политика

Путин оценил больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом.
УтроNews 13:58
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд

RT на русском 05:43
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Футбол

Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
RT на русском 15:41
Шоу-бизнес

Фанаты обвинили Джигана в нарушении карантина после поездки в США

iReactor 08:07
Здоровье

В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса

В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
МонаВиста 08:54
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Политика

Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Газета.Ru 16:11
Здоровье

Министр здравоохранения Михаил Мурашко: мест в больницах страны хватит

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в случае увеличения в стране числа пациентов с заболеванием, вызванным коронавирусом, мест в больницах страны хватит.
Радио Маяк 16:13
Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета вчера в 07:30
Авто

Стали известны цены и комплектации нового Skoda Rapid

На выбор предлагаются четыре варианта комплектаций – Entry, Active, Ambition и Style, а также три двигателя мощностью от 90 л.с. до 125 л.с. Стоимость Rapid в базовой комплектации Entry cдвигателем 1,6 MPI составит 792 000 рублей.
5 колесо вчера в 03:50
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Политика

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Коммерсантъ 13:50
Происшествия

Частная клиника Киева скрыла выявленный случай коронавируса

Уголовное дело в отношение частной клиники, сокрывшей положительный результат анализа на коронавирус одного из своих клиентов, возбудили правоохранительные органы Украины, 24 марта сообщает пресс-центр МВД Украины на своем аккаунте в Facebook.
Красная весна 15:18
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK 06:38
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Здоровье

В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов

В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Дождь 17:00
Политика

В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России

Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
Газета.Ru 14:37
Армия и оружие

Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду

Lenta.ru вчера в 10:00
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ 11:19
Футбол

Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Metaratings 15:40
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 17:03
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:13
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Технологии

Со смартфонов Android пропадают сообщения из-за ошибки Google

Пользователи Google Messages (Сообщения), официального приложения Google для обмена сообщениями на смартфонах Android, жалуются на неприятные проблемы, включая удалённые сообщения.
iXBT.com 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
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