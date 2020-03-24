Коронавирус
РБКЧубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
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Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей
Национальная служба новостей07:47
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Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек
Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
Общество
В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Футбол
Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
Наука
Самцы и самки мышей по-разному реагируют на голодание
В некоторых аспектах самки и самцы реагировали на отсутствие пищи одинаково.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Политика
Правительство России поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом
Россия организует единовременный вывоз своих граждан с Украины, и украинских жителей с российской территории – соответствующее поручение дано правительством РФ.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Шоу-бизнес
Принц Гарри встретился с бывшей возлюбленной после отъезда жены
Друзья Гарри устроили ему прощальную вечеринку, куда пришла и его бывшая девушка Челси Дэйви.
Авто
Toyota хочет разработать грузовик на топливных элементах
В основу грузовика ляжет уже существующая модель Hino Profia, которая будет усовершенствована и оснащена двумя батареями на водородных топливных элементах, разработанных для следующего поколения седана Mirai.
Общество
Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США
Здоровье
В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию
Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Политика
Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Шоу-бизнес
Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе
Киберспорт
Команда Half-Life пока не знает, что ждёт серию после «Аликс»
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Общество
Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей
Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.
Здоровье
Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад
Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад.
Общество
Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим
Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.
Космос
Норвегия давит, но Россия не уйдет со Шпицбергена — генконсул РФ
Норвегия вводит России ограничения на архипелаге Шпицберген, но Россия не собирается с него уходить.
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.