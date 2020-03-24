Коронавирус

РБКРБКЧубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
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Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

РБК13:58

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Lenta.ru12:42

Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей

Национальная служба новостей07:47

Чубайс: убытки России от кризиса будут исчисляться триллионами рублей

News.ru08:50

Чубайс назвал «кубышку Кудрина» спасителем людей в России

REGNUM08:33

Чубайс посоветовал, как пройти глобальный кризис с наименьшими потерями

Вести.Ru09:15

Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

РИА Новости07:30
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Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru вчера в 12:05
Общество

В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Профиль 13:09
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Футбол

Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:38
Наука

Самцы и самки мышей по-разному реагируют на голодание

В некоторых аспектах самки и самцы реагировали на отсутствие пищи одинаково.
Naked Science 11:25
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Политика

Правительство России поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом

Россия организует единовременный вывоз своих граждан с Украины, и украинских жителей с российской территории – соответствующее поручение дано правительством РФ.
Газета.Ru 14:11
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Шоу-бизнес

Принц Гарри встретился с бывшей возлюбленной после отъезда жены

Друзья Гарри устроили ему прощальную вечеринку, куда пришла и его бывшая девушка Челси Дэйви.
Профиль 10:10
Авто

Toyota хочет разработать грузовик на топливных элементах

В основу грузовика ляжет уже существующая модель Hino Profia, которая будет усовершенствована и оснащена двумя батареями на водородных топливных элементах, разработанных для следующего поколения седана Mirai.
Автоновости дня вчера в 06:53
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Здоровье

В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию

Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Красная весна 12:03
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:14
Политика

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Коммерсантъ 13:50
Шоу-бизнес

Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе

ToDay News Ufa вчера в 07:47
Киберспорт

Команда Half-Life пока не знает, что ждёт серию после «Аликс»

Игромания.ру 09:09
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
Общество

Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей

Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.
РБК 12:07
Здоровье

Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад

Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад.
Что происходит вчера в 15:05
Общество

Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.
Эхо Москвы вчера в 02:09
Космос

Норвегия давит, но Россия не уйдет со Шпицбергена — генконсул РФ

Норвегия вводит России ограничения на архипелаге Шпицберген, но Россия не собирается с него уходить.
Красная весна 21 марта в 17:48
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

ТАСС 00:53
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
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