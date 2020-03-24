Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Общество Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.

Общество В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.

Общество Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.

Политика Правительство России поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом Россия организует единовременный вывоз своих граждан с Украины, и украинских жителей с российской территории – соответствующее поручение дано правительством РФ.

Авто Toyota хочет разработать грузовик на топливных элементах В основу грузовика ляжет уже существующая модель Hino Profia, которая будет усовершенствована и оснащена двумя батареями на водородных топливных элементах, разработанных для следующего поколения седана Mirai.

Здоровье В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Общество Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.

Общество Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.