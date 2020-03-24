Коронавирус
Lenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей
Национальная служба новостей07:47
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Происшествия
У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса
Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
Общество
В этом году в Иране нет праздника. Как иранцы отмечали Ноуруз
Большой праздник - Ноуруз (Навруз), или Новый год по иранскому календарю - наступил в конце марта в Иране.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы в Коммунарке снять российского лидера Владимира Путина во время помещения медучреждения на встроенную в телефон видеокамеру, после чего уничтожить устройство.
Армия и оружие
Российских военных проверили на коронавирус
Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Авто
В сети появились первые изображения нового Renault Sandero
Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Общество
Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»
Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Общество
В Польше введены ограничения на передвижение
«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
Гаджеты
Google рассказала о новых игровых драйверах для Android-смартфонов
Во время анонса инструмента Android GPU Inspector, созданного для оптимизации мобильных игр, представители Google подробно рассказали о его функциях.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Энергетика
Пейзаж после сделки: как Россия, США и саудиты ищут новый нефтяной баланс
Новости из Техаса В немалой степени ситуация зависит от состояния сланцевой добычи в США, нанести удар по которой, похоже, и хотела Россия, выходя из сделки ОПЕК +.
Происшествия
На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля
Украинская прокуратура арестовала груз с 21 тыс. медицинских масок, который пытались вывезти в Израиль, несмотря на запрет правительства на экспорт данной продукции.
Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков
По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
Наука
«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких
Общество
Росавиация объяснила сложности с вывозом граждан СНГ из Москвы
Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы пока затруднен из-за позиции властей этих стран по вопросу перевозки пассажиров, предпринимаются меры для получения разрешений на вывоз, сообщили в Росавиации.
Шоу-бизнес
«Хапать, хапать до самой смерти»: Разин рассказал про тайный бизнес Пугачевой
Разин уверяет: от безденежья звезды не пропадут. Оказалось, у многих из них есть тайные бизнесы, которые приносят им неплохой доход.
Общество
В Ливии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Происшествия
Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей
Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Общество
Чем простые карты отличаются от золотых и платиновых?
Обычно платиновые карты дают больше возможностей, чем золотые, но у разных банков и платёжных систем могут быть предусмотрены карты ещё более высокого статуса.
Армия и оружие
В США рассказали о 19 потерянных Россией в Сирии вертолетах и самолетах
С 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов (11 вертолетов и 8 самолетов), что привело к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров, пишет The National Interest, ссылаясь на открытые источники.
Финансы
Почему экономические меры ФРС США ослабили курс доллара
Для поддержки экономики США в условиях эпидемии коронавируса ФРС планирует без ограничений печатать новые доллары и закупать ценные бумаги на фондовом рынке.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ
Футбол
«Зенит» назвал для «Ромы» четырех своих легенд
Общество
На Чукотке разработают меры поддержки бизнеса на фоне коронавируса
Губернатор Чукотки Роман Копин поручил разработать новые меры поддержки для бизнеса региона из-за возможных экономических последствий от коронавируса, сообщает правительство АО.
Футбол