Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

РИА Новости07:30

Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей

Национальная служба новостей07:47

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

РБК13:58

Чубайс назвал «кубышку Кудрина» спасителем людей в России

REGNUM08:33

Чубайс: убытки России от кризиса будут исчисляться триллионами рублей

News.ru08:50

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Lenta.ru12:42

Чубайс: экономика РФ из-за коронавируса понесет убытки в триллионы рублей

Аргументы и Факты09:29
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
Общество

В этом году в Иране нет праздника. Как иранцы отмечали Ноуруз

Большой праздник - Ноуруз (Навруз), или Новый год по иранскому календарю - наступил в конце марта в Иране.
ТАСС 20:44
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы в Коммунарке снять российского лидера Владимира Путина во время помещения медучреждения на встроенную в телефон видеокамеру, после чего уничтожить устройство.
Взгляд.ру 16:49
Армия и оружие

Российских военных проверили на коронавирус

Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Lenta.ru 19:28
Авто

В сети появились первые изображения нового Renault Sandero

Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Тарантас Ньюс 10:12
Общество

Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»

Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».
Lenta.ru 17:54
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Общество

В Польше введены ограничения на передвижение

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
RT на русском 14:22
Гаджеты

Google рассказала о новых игровых драйверах для Android-смартфонов

Во время анонса инструмента Android GPU Inspector, созданного для оптимизации мобильных игр, представители Google подробно рассказали о его функциях.
Srnsk 01:10
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Энергетика

Пейзаж после сделки: как Россия, США и саудиты ищут новый нефтяной баланс

Новости из Техаса В немалой степени ситуация зависит от состояния сланцевой добычи в США, нанести удар по которой, похоже, и хотела Россия, выходя из сделки ОПЕК +.
РБК 03:23
Происшествия

На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля

Украинская прокуратура арестовала груз с 21 тыс. медицинских масок, который пытались вывезти в Израиль, несмотря на запрет правительства на экспорт данной продукции.
RT на русском 06:54
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Армия и оружие

В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков

По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
РИА Новости 18:24
Наука

«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких

ToDay News Ufa вчера в 14:45
Общество

Росавиация объяснила сложности с вывозом граждан СНГ из Москвы

Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы пока затруднен из-за позиции властей этих стран по вопросу перевозки пассажиров, предпринимаются меры для получения разрешений на вывоз, сообщили в Росавиации.
Rambler News Service 11:13
Шоу-бизнес

«Хапать, хапать до самой смерти»: Разин рассказал про тайный бизнес Пугачевой

Разин уверяет: от безденежья звезды не пропадут. Оказалось, у многих из них есть тайные бизнесы, которые приносят им неплохой доход.
Собеседник 11:20
Общество

В Ливии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии.
Российская газета 18:22
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Происшествия

Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей

Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
REGNUM 20:22
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Lenta.ru 19:48
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Общество

Чем простые карты отличаются от золотых и платиновых?

Обычно платиновые карты дают больше возможностей, чем золотые, но у разных банков и платёжных систем могут быть предусмотрены карты ещё более высокого статуса.
Аргументы и Факты 20:25
Армия и оружие

В США рассказали о 19 потерянных Россией в Сирии вертолетах и самолетах

С 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов (11 вертолетов и 8 самолетов), что привело к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров, пишет The National Interest, ссылаясь на открытые источники.
Lenta.ru вчера в 23:37
Финансы

Почему экономические меры ФРС США ослабили курс доллара

Для поддержки экономики США в условиях эпидемии коронавируса ФРС планирует без ограничений печатать новые доллары и закупать ценные бумаги на фондовом рынке.
RT на русском 16:43
Шоу-бизнес

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

ИнфоСМИ вчера в 12:36
Футбол

«Зенит» назвал для «Ромы» четырех своих легенд

Спорт-Экспресс 16:11
Общество

На Чукотке разработают меры поддержки бизнеса на фоне коронавируса

Губернатор Чукотки Роман Копин поручил разработать новые меры поддержки для бизнеса региона из-за возможных экономических последствий от коронавируса, сообщает правительство АО.
РИА Новости 20:42
Футбол

Жена Павла Мамаева рассказала о переезде с мужем за границу

Евро-футбол.ру 17:57
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