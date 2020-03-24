Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Происшествия Партию запрещенных лекарств изъяли на Сахалине Выяснилось, что запрещенные к обороту препараты для дальнейшей продажи на территории Сахалинской области заказала девушка.

Экономика Ювелирные сети сокращают бизнес Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Здоровье Вирусолог спрогнозировал годовую смертность в США из-за коронавируса Сравнение с распространением штамма свиного гриппа H1N1 в 2009 году показывает, что за год от коронавируса SARS-CoV-2 может погибнуть более 1,6 миллиона американцев и 330 000 британцев, пишет в The Conversation вирусолог Джереми Россман из Кентского университета (Великобритания).

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Транспорт «Аврора» переводит рейсы в Токио в статус чартерных Авиакомпания "Аврора" по решению Правительства РФ с 23 марта до 1 мая переводит рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) в статус чартерных без изменения расписания, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу "Авроры".

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