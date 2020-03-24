Коронавирус
Lenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей
Национальная служба новостей07:47
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Спорт
Паралимпийцы, которые готовились к Играм в Токио на Сахалине, не выйдут на старт из-за пандемии
Дошли непосредственно для подготовки только паралимпийцы, которые надеялись выступить в Токио после тренировок в "Аква Сити".
Киберспорт
Sh4dowehhh о The International 2020: «В интернете такие турниры проводить нельзя»
Евгений Sh4dowehhh Алексеев порассуждал о возможности проведения The International 2020 по Dota 2 в онлайне из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Происшествия
У умершего в больнице им. Мухина пациента не выявили коронавируса
По словам собеседника агентства, пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь.
Общество
Брукингский институт: рабочие места американцев займут роботы
Эксперты считают, что любая новая рецессия, связанная с коронавирусом, будет не только сокращать количество рабочих мест в стране.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Футбол
ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
Международная федерация футбола (ФИФА) может продлить летнее трансферное окно до января, чтобы не усугублять финансовое положение команд.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Происшествия
Партию запрещенных лекарств изъяли на Сахалине
Выяснилось, что запрещенные к обороту препараты для дальнейшей продажи на территории Сахалинской области заказала девушка.
Экономика
Ювелирные сети сокращают бизнес
Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Общество
Когда категорически нельзя пить воду
Человеческий организм почти на 80% состоит из воды.
Здоровье
Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер
Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
Здоровье
Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом
Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал годовую смертность в США из-за коронавируса
Сравнение с распространением штамма свиного гриппа H1N1 в 2009 году показывает, что за год от коронавируса SARS-CoV-2 может погибнуть более 1,6 миллиона американцев и 330 000 британцев, пишет в The Conversation вирусолог Джереми Россман из Кентского университета (Великобритания).
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Футбол
В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram
В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Транспорт
«Аврора» переводит рейсы в Токио в статус чартерных
Авиакомпания "Аврора" по решению Правительства РФ с 23 марта до 1 мая переводит рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) в статус чартерных без изменения расписания, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу "Авроры".
Финансы
Российские банки поднимают ставки по ипотеке
Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.
Хоккей
Ласьков: предложение «Магнитки» по контракту не устроило Мозякина
Срок действия договора Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, заканчивается 30 апреля, ранее сообщалось, что "Магнитка" ведет переговоры с форвардом о новом контракте.
Армия и оружие
Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
Происшествия
Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
Происшествия
Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки
Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Авто
Минпромторг расширит программу льготного автокредитования
Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».