Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

РИА Новости07:30

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

РБК13:58

Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей

Национальная служба новостей07:47

Чубайс назвал «кубышку Кудрина» спасителем людей в России

REGNUM08:33

Чубайс: убытки России от кризиса будут исчисляться триллионами рублей

News.ru08:50

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Lenta.ru12:42

Чубайс: экономика РФ из-за коронавируса понесет убытки в триллионы рублей

Аргументы и Факты09:29
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Спорт

Паралимпийцы, которые готовились к Играм в Токио на Сахалине, не выйдут на старт из-за пандемии

Дошли непосредственно для подготовки только паралимпийцы, которые надеялись выступить в Токио после тренировок в "Аква Сити".
Сахалин.Инфо 19:09
Киберспорт

Sh4dowehhh о The International 2020: «В интернете такие турниры проводить нельзя»

Евгений Sh4dowehhh Алексеев порассуждал о возможности проведения The International 2020 по Dota 2 в онлайне из-за пандемии коронавируса.
CyberSport.ru 14:30
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Происшествия

У умершего в больнице им. Мухина пациента не выявили коронавируса

По словам собеседника агентства, пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь.
Интерфакс 17:16
Футбол

У экс-игрока «Зенита» Астафьева диагностировали коронавирус

Мойка78 11:13
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Брукингский институт: рабочие места американцев займут роботы

Эксперты считают, что любая новая рецессия, связанная с коронавирусом, будет не только сокращать количество рабочих мест в стране.
Красная весна 19:07
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Футбол

ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Международная федерация футбола (ФИФА) может продлить летнее трансферное окно до января, чтобы не усугублять финансовое положение команд.
ТАСС Спорт 17:33
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Происшествия

Партию запрещенных лекарств изъяли на Сахалине

Выяснилось, что запрещенные к обороту препараты для дальнейшей продажи на территории Сахалинской области заказала девушка.
АСТВ 18:03
Экономика

Ювелирные сети сокращают бизнес

Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Общество

Когда категорически нельзя пить воду

Человеческий организм почти на 80% состоит из воды.
MedikForum.ru 19:01
Здоровье

Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер

Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
News.ru 04:43
Здоровье

Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом

Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
РБК 18:12
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru 08:37
Здоровье

Вирусолог спрогнозировал годовую смертность в США из-за коронавируса

Сравнение с распространением штамма свиного гриппа H1N1 в 2009 году показывает, что за год от коронавируса SARS-CoV-2 может погибнуть более 1,6 миллиона американцев и 330 000 британцев, пишет в The Conversation вирусолог Джереми Россман из Кентского университета (Великобритания).
Lenta.ru 17:05
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 10:40
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Авторадио 00:41
Футбол

В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском вчера в 15:08
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Транспорт

«Аврора» переводит рейсы в Токио в статус чартерных

Авиакомпания "Аврора" по решению Правительства РФ с 23 марта до 1 мая переводит рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) в статус чартерных без изменения расписания, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу "Авроры".
Сахалин.Инфо 18:20
Финансы

Российские банки поднимают ставки по ипотеке

Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.
SMINEWS в Иванове 01:57
Хоккей

Ласьков: предложение «Магнитки» по контракту не устроило Мозякина

Срок действия договора Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, заканчивается 30 апреля, ранее сообщалось, что "Магнитка" ведет переговоры с форвардом о новом контракте.
РИА Новости 10:42
Армия и оружие

Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
RT на русском 16:45
Происшествия

Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
RT на русском 09:25
Происшествия

Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Вести.Ru 18:35
Авто

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Саминвестор 09:39
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