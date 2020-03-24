Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

РБК13:58

Чубайс назвал «кубышку Кудрина» спасителем людей в России

REGNUM08:33

Чубайс посоветовал, как пройти глобальный кризис с наименьшими потерями

Вести.Ru09:15

Чубайс: убытки России от кризиса будут исчисляться триллионами рублей

News.ru08:50

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Lenta.ru12:42

Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей

Национальная служба новостей07:47

Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

РИА Новости07:30
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Политика

МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину

Ранее правительство поручило Минтрансу, Роспотребнадзору, МВД и ФСБ организовать единовременный вывоз россиян из Украины и украинцев из России железнодорожным транспортом из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 15:44
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:27
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась в наркозависимости

Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Bimru.ru вчера в 07:22
Общество

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе

Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится в самоизоляции после поездки по Европе из-за ситуации с новым коронавирусом.
РБК 14:54
Общество

В Индии введен всеобщий трехнедельный карантин в связи с коронавирусом

Жителям страны будет запрещено покидать свои дома. Это необходимо, «чтобы спасти Индию и каждого индийца», — пояснил Моди.
Эхо Москвы 14:31
Энергетика

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru 14:56
Здоровье

Стало известно, как коронавирус поражает легкие

На 10–13 день наступает пик вирусной пневмонии. Поражение может распространиться на всю долю легкого.
Телеканал 360° 14:30
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Общество

МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой

Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Вести.Ru 15:47
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 вчера в 02:40
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости 08:35
Авто

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Саминвестор 09:39
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Вести.Ru 11:56
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv 00:26
Происшествия

Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка

Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Газета.Ru вчера в 23:53
Авто

Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson

В социальных сетях появились фотографии обновленного корейского кроссовера Hyundai Tucson, сделанные во время тестовых испытаний.
Car.ru 03:17
Политика

Дональд Трамп назвал санитарные ограничения США вредными

Президент США Дональд Трамп назвал санитарные ограничения США вредными. Лидер Соединённых Штатов отметил, что они "опаснее самой болезни".
Piter.tv 15:21
Общество

Работу санаториев в России в 2020 году могут приостановить

«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в поручении правительства.
RT на русском 12:11
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Авто

Volkswagen приостанавливает производство в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели", - говорится в официальном заявлении.
Вести.Ru 08:21
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Летнюю Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год из-за мировой пандемии коронавируса, о чем сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Газета.Ru 09:57
Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:46
Здоровье

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

Второй случай коронавируса обнаружили в Ивановской области, экспресс-тест отдыхавшего за рубежом врача дал положительный результат, сообщили в правительстве региона.
РИА Новости вчера в 09:04
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
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Как работают Яндекс.Новости?
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