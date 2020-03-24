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Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

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Общество Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.

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Происшествия В Липецкой области выявили два новых случая коронавируса Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

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