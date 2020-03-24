Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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Чубайс оценил потери России от коронавируса в «триллионы» рублей

РБК13:07

Чубайс: убытки России от кризиса будут исчисляться триллионами рублей

News.ru08:50

Чубайс посоветовал, как пройти глобальный кризис с наименьшими потерями

Вести.Ru09:15

«Десятки миллионов россиян получат тяжелый удар»: Чубайс предложил выход из кризиса

Комсомольская правда11:06

Чубайс назвал «кубышку Кудрина» спасителем людей в России

REGNUM08:33

Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей

Национальная служба новостей07:47

Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

РИА Новости07:30
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 11:12
Игры

Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx

Компания Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx.
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Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Общество

В центре Новороссийска нашли бункер нацистов

Под оживленной улицей Новороссийска нашли фашистский бункер. Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот-Новороссийск».
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Общество

На острове Пасхи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
ТАСС 12:01
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Инвест-Форсайт 12:25
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Футбол

Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты

Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты на 20 процентов из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Soccer.ru 12:49
Общество

В Италии снижается смертность от коронавируса

Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
Aobe.ru вчера в 16:42
Политика

Оперативная группа Минобороны в Италии совершит марш в Бергамо

Российский отряд вместе с доставленной техникой готовится совершить 600-км марш в город Бергамо, где ему предстоит проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Военное обозрение 08:00
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Хоккей

Свитер хоккеиста «Магнитки» Мозякина будет поднят под сводами дворца

РИА Новости 10:44
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Газета.Ru 09:57
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Игры

В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии

Игромания.ру 08:31
Общество

Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

В Чечне официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
URA.Ru 11:21
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Профиль 13:09
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Происшествия

В Липецкой области выявили два новых случая коронавируса

Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 07:13
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Армия и оружие

Турцию заподозрили в подготовке вторжения в Сирию на фоне коронавируса

Турецкие власти, вероятно, готовят новое вторжение в Сирию, чтобы отвлечь внимание общественности от распространения коронавируса в стране.
Lenta.ru 12:54
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Политика

Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

Оппозиционер Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, набрав 56,5% голосов, сообщил журналистам глава ЦИК Тамаз Гогия, представляя итоговые результаты голосования.
РИА Новости 04:37
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