Коронавирус
Lenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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«Десятки миллионов россиян получат тяжелый удар»: Чубайс предложил выход из кризиса
Комсомольская правда11:06
Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей
Национальная служба новостей07:47
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Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Игры
Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx
Компания Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В центре Новороссийска нашли бункер нацистов
Под оживленной улицей Новороссийска нашли фашистский бункер. Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот-Новороссийск».
Общество
На острове Пасхи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Экономика
Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года
Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Футбол
Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты
Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты на 20 процентов из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Общество
В Италии снижается смертность от коронавируса
Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
Политика
Оперативная группа Минобороны в Италии совершит марш в Бергамо
Российский отряд вместе с доставленной техникой готовится совершить 600-км марш в город Бергамо, где ему предстоит проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Игры
В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии
Общество
Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне
В Чечне официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Происшествия
В Липецкой области выявили два новых случая коронавируса
Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Армия и оружие
Турцию заподозрили в подготовке вторжения в Сирию на фоне коронавируса
Турецкие власти, вероятно, готовят новое вторжение в Сирию, чтобы отвлечь внимание общественности от распространения коронавируса в стране.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Политика
Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии
Оппозиционер Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, набрав 56,5% голосов, сообщил журналистам глава ЦИК Тамаз Гогия, представляя итоговые результаты голосования.