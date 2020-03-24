Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать581

Подробнее о событии

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

РБКвчера в 13:58

Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей

Национальная служба новостейвчера в 07:47

Чубайс посоветовал, как пройти глобальный кризис с наименьшими потерями

Вести.Ruвчера в 09:15

Чубайс: убытки России от кризиса будут исчисляться триллионами рублей

News.ruвчера в 08:50

Чубайс назвал «кубышку Кудрина» спасителем людей в России

REGNUMвчера в 08:33

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:42

Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика

Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

Газета.Ru 03:31
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:53
Общество

В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Театры

Домогаров заявил о разрыве отношений со МХАТ имени Горького

Известия 05:19
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Коммерсантъ 04:15
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
РИА Новости 04:47
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Evo-rus.com вчера в 02:43
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Транспорт

Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока

Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
REGNUM 02:58
Здоровье

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости вчера в 16:29
Авто

Geely представил большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Автоновости дня 23 марта в 05:14
Здоровье

5 возможных лекарств от коронавируса назвал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Live24 04:38
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Происшествия

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Газета.Ru 05:46
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 23 марта в 09:44
Здоровье

Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Красноярском крае

В Красноярском крае зафиксировали ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта сообщили «РИА Новости».
Сиб.фм 03:23
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 06:22
Происшествия

В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.
Российская газета 05:53
Здоровье

Кажется, у меня коронавирус: что делать

Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы разбирались вместе с экспертами российского Минздрава.
НГС.Кемерово 04:50
Финансы

Курс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Известия 05:46
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:43
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).
РБК 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное