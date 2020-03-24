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Экономика ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

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