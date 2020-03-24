Коронавирус
Lenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей
Национальная служба новостейвчера в 07:47
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Политика
Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Общество
В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса
Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Транспорт
Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока
Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
Здоровье
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Авто
Geely представил большой семиместный кроссовер
Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Здоровье
5 возможных лекарств от коронавируса назвал доктор Мясников
В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Происшествия
В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека
В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Красноярском крае
В Красноярском крае зафиксировали ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта сообщили «РИА Новости».
Политика
Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке
Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.
Здоровье
Кажется, у меня коронавирус: что делать
Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы разбирались вместе с экспертами российского Минздрава.
Финансы
Курс доллара упал ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Общество
Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).