Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Происшествия В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.

Энергетика Нефть марки Brent подорожала более чем на 5% Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Общество Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности для предупреждения распространения нового типа коронавируса, который накануне был подтвержден у двоих жителей Приморья.

Общество В Башкирии выявили еще один случай заражения коронавирусом В Башкирии выявили еще одного заболевшего коронавирусом нового типа, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" первый вице-премьер республики Андрей Назаров.

Армия и оружие В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Политика Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Экономика Налоговые льготы для бизнеса приняли в Приморье Поправки в законодательство Приморского края, устанавливающие налоговые льготы для бизнеса в связи с убытками из-за ситуации с коронавирусом нового типа, приняты законодательным собранием региона.

Космос Новое исследование поможет понять коллапс ядра сверхновых Исследователи из Института современной физики Китайской академии наук достигли прогресса в изучении скорости захвата электронов 93Nb с помощью реакции перезарядки, которая проливает свет на коллапс ядра сверхновых (CCSNe).

Происшествия В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.

Здоровье В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

Экономика Налоги для самозанятых предложили временно отменить из-за коронавируса Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову (копия письма есть в распоряжении RT) с предложением отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.