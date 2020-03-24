Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать398

Подробнее о событии

Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 07:30

Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей

Национальная служба новостейвчера в 07:47

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

РБКвчера в 13:58

Чубайс назвал «кубышку Кудрина» спасителем людей в России

REGNUMвчера в 08:33

Чубайс: убытки России от кризиса будут исчисляться триллионами рублей

News.ruвчера в 08:50

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:42

Чубайс: экономика РФ из-за коронавируса понесет убытки в триллионы рублей

Аргументы и Фактывчера в 09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости вчера в 03:58
Здоровье

Минздрав рекомендовал назначать ибупрофен больным коронавирусом

В Министерстве здравоохранения России назвали лекарства, которые рекомендовано принимать пациентам с коронавирусом.
Live24 вчера в 08:12
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
Дождь вчера в 16:39
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Происшествия

Панихиды по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» пройдут в годовщину трагедии

Богослужение в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пройдет в Кузбассе в годовщину трагедии, 25 марта передает ТАСС.
Красная весна вчера в 18:10
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Общество

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности для предупреждения распространения нового типа коронавируса, который накануне был подтвержден у двоих жителей Приморья.
ТАСС вчера в 22:56
Общество

В Башкирии выявили еще один случай заражения коронавирусом

В Башкирии выявили еще одного заболевшего коронавирусом нового типа, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" первый вице-премьер республики Андрей Назаров.
Реальное время вчера в 16:59
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Общество

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости вчера в 09:51
Армия и оружие

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Политика

Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае

Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 23 марта в 06:18
Политика

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 23:03
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести онлайн

Телеканал Санкт-Петербург 23 марта в 10:34
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Происшествия

Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
РБК вчера в 23:30
Экономика

Налоговые льготы для бизнеса приняли в Приморье

Поправки в законодательство Приморского края, устанавливающие налоговые льготы для бизнеса в связи с убытками из-за ситуации с коронавирусом нового типа, приняты законодательным собранием региона.
Газета.Ru вчера в 23:09
Космос

Новое исследование поможет понять коллапс ядра сверхновых

Исследователи из Института современной физики Китайской академии наук достигли прогресса в изучении скорости захвата электронов 93Nb с помощью реакции перезарядки, которая проливает свет на коллапс ядра сверхновых (CCSNe).
V-kosmose.com вчера в 13:25
Общество

В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина

Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
ТАСС вчера в 15:41
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье

В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса

В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
МонаВиста вчера в 08:54
Экономика

Налоги для самозанятых предложили временно отменить из-за коронавируса

Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову (копия письма есть в распоряжении RT) с предложением отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 23:10
Здоровье

Эпидемиолог рассказал, как будет расти число больных коронавирусом в России

Российские эпидемиологи считают, что хоть в России пандемия коронавируса не будет развиваться так интенсивно, как в некоторых странах Европы, серьезного роста заболевших COVID-19 в стране избежать невозможно.
Shraibikus News вчера в 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное