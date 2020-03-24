Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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с чего всё началось
В программе «60 секунд» на канале «Россия 1
», комментируя сложившуюся в экономике ситуацию, Чубайс предсказал «очень тяжелый удар с потерей работы и заработной платы».
Русская Планета05:17

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Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

РБКвчера в 13:58

Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 07:30

Чубайс посоветовал, как пройти глобальный кризис с наименьшими потерями

Вести.Ruвчера в 09:15

Чубайс: убытки России от кризиса будут исчисляться триллионами рублей

News.ruвчера в 08:50

Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей

Национальная служба новостейвчера в 07:47

Чубайс назвал «кубышку Кудрина» спасителем людей в России

REGNUMвчера в 08:33

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:42
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Политика

Путин объявит о переносе голосования по Конституции

Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
РБК 07:32
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Мой район (г. Москва) 04:04
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ 04:15
Политика

Украина на 30 дней ввела режим ЧС из-за коронавируса

На Украине на 30 дней введен режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса, передает ТАСС.
Новости РуФокс 07:17
Общество

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса

В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Lenta.ru 07:03
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Общество

В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте

В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:30
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Политика

В Кремле прокомментировали возможную отмену Парада Победы в этом году

Сложившаяся ситуация вынуждает быть гибким и принимать решения на ходу, заметил спикер Кремля, поэтому дать конкретную информацию сейчас не предоставляется возможным.
ТВ Центр 06:23
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru вчера в 09:57
Политика

Песков рассказал о самочувствии Путина после посещения Коммунарки

BFM.ru 06:23
Шоу-бизнес

Служебный роман: Илью Прусикина из Little Big подозревают в измене

Popcornnews.ru 06:04
Политика

В Кремле рассказали о «распечатывании кубышки» из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса.
Московский Комсомолец 06:30
Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета 07:35
Общество

В России за сутки выявили 163 новых случая коронавируса

Согласно официальной статистике, новые случаи Covid-19 распределены следующим образом: 120 в Москве, по 6 в Подмосковье и Крыму, по 4 в Псковской области и Краснодарском крае, по 3 Оренбургской области и Якутии, по 2 в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае.
Телеканал ОТВ 05:07
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Футбол

Тедеско: сейчас в Москве пустое метро

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, как проводит время в Москве во время пандемии коронавируса, передает Tuttomercatoweb.
Газета.Ru 07:31
Авто

Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон

Автоновости дня вчера в 02:14
Театры

Домогаров заявил о разрыве отношений со МХАТ имени Горького

Известия 05:19
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
RT на русском вчера в 09:56
Здоровье

В Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом

Для изоляции и лечения больных будут задействованы бывшие здания лечебных заведений, например, здание бывшего инфекционного отделения Феодосийской детской больницы.
Бизнес-газета 06:56
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Происшествия

СК начал проверку «услуги» заражения коронавирусом в Кузбассе

Проверку по факту публикации объявления начало и кузбасское следственное управление СК РФ.
Российская газета 06:02
Армия и оружие

Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом

Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 07:29
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