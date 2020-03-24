с чего всё началось

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.

Политика Путин объявит о переносе голосования по Конституции Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.

Общество В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.

Общество В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Общество В Московской области приостановили ночные развлечения «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

Общество В России за сутки выявили 163 новых случая коронавируса Согласно официальной статистике, новые случаи Covid-19 распределены следующим образом: 120 в Москве, по 6 в Подмосковье и Крыму, по 4 в Псковской области и Краснодарском крае, по 3 Оренбургской области и Якутии, по 2 в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

Футбол Тедеско: сейчас в Москве пустое метро Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, как проводит время в Москве во время пандемии коронавируса, передает Tuttomercatoweb.

Здоровье В Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом Для изоляции и лечения больных будут задействованы бывшие здания лечебных заведений, например, здание бывшего инфекционного отделения Феодосийской детской больницы.