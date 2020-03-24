Коронавирус
Lenta.ruЧубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается. Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть.
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с чего всё началось
В программе «60 секунд» на канале «Россия 1», комментируя сложившуюся в экономике ситуацию, Чубайс предсказал «очень тяжелый удар с потерей работы и заработной платы».Русская Планета05:17
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Чубайс оценил ущерб для экономики от коронавируса в триллионы рублей
Национальная служба новостейвчера в 07:47
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Политика
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Политика
Украина на 30 дней ввела режим ЧС из-за коронавируса
На Украине на 30 дней введен режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса
В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Общество
В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте
В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Политика
В Кремле прокомментировали возможную отмену Парада Победы в этом году
Сложившаяся ситуация вынуждает быть гибким и принимать решения на ходу, заметил спикер Кремля, поэтому дать конкретную информацию сейчас не предоставляется возможным.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Общество
В Московской области приостановили ночные развлечения
«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Шоу-бизнес
Служебный роман: Илью Прусикина из Little Big подозревают в измене
Политика
В Кремле рассказали о «распечатывании кубышки» из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса.
Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Общество
В России за сутки выявили 163 новых случая коронавируса
Согласно официальной статистике, новые случаи Covid-19 распределены следующим образом: 120 в Москве, по 6 в Подмосковье и Крыму, по 4 в Псковской области и Краснодарском крае, по 3 Оренбургской области и Якутии, по 2 в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Тедеско: сейчас в Москве пустое метро
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, как проводит время в Москве во время пандемии коронавируса, передает Tuttomercatoweb.
Авто
Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
Здоровье
В Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом
Для изоляции и лечения больных будут задействованы бывшие здания лечебных заведений, например, здание бывшего инфекционного отделения Феодосийской детской больницы.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Происшествия
СК начал проверку «услуги» заражения коронавирусом в Кузбассе
Проверку по факту публикации объявления начало и кузбасское следственное управление СК РФ.
Армия и оружие
Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом
Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.