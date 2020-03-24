Коронавирус

Агентство ТелеграфАгентство ТелеграфЧубайс предложил выделить россиянам деньги из стабилизационного фонда

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что для защиты россиян от экономических последствий эпидемии коронавируса нужно использовать средства стабилизационного фонда.
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
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Общество

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Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации 25 марта заявил, что меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса сработают, если россияне будут действовать сообща.
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Экономика

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Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
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Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
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По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).
Коммерсантъ вчера в 11:44
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
РИАМО вчера в 09:47
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Общество

Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы до майских праздников

Реальное время 09:59
Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 23 марта в 07:57
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Общество

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Ведомости 07:17
Здоровье

Выявлено смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство

Вечерний курьер 02:40
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
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РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Общество

Госдума предложила ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной думе предложили ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Медиазона вчера в 08:31
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

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В Краснодарском крае разбился самолет L-39

Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
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Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
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Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
РБК вчера в 16:21
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В России зафиксировали еще 163 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:54
Здоровье

В Коми выявлены новые случаи коронавируса

Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.
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Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
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Правительство Нижегородской области подготовило план поддержки бизнеса, несущего убытки из-за пандемии коронавируса.
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Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
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Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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