Экономика
URA.RuЧубайс оценил уровень бедности россиян в кризис
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится. Об этом она рассказал в выпуске «Forbes Карантин».
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Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Финансы
Курс рубля на Московской бирже взлетел
Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля.
OAnews 04:22
Экономика
Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков
Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
Киберспорт
Valve ввела ограничение на отклонение кастомных матчей в Dota 2
Valve выпустила небольшой патч для Dota 2, в котором добавила ограничение на отклонение кастомных матчей: теперь после отказа присоединиться к игре будет действовать временный запрет на поиск следующей.
CyberSport.ru 17:15
Политика
Вход в редакцию «Гордон» в Киеве закидали яйцами
Как сообщает украинский телеканал "Общественное телевидение", в Киеве у входа в редакцию проекта "Гордон" собралась толпа радикалов, возмущенных интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения Донбасса Игорем Гиркиным.
Московский Комсомолец 17:14
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время опубликуют важную информацию о лечении больных с коронавирусом нового типа и разработке вакцины от этой инфекции.
Аргументы и Факты 17:18
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Авто
Посмотрите на идеальный 71-летний Dodge за 13,5 миллиона рублей
Американская компания Legacy Classic, занимающаяся реставрацией грузовых автомобилей, выставила на продажу классический грузовик Dodge Power Wagon 1949 года выпуска за 185 000 долларов (примерно 13,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Motor 13:01
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Экономика
ВВП Белоруссии в январе-апреле снизился на 1,3%
Экономика Белоруссии в январе-апреле текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет республики (Белстат).
ПРАЙМ 09:54
Здоровье
Во время эпидемии россияне стали активнее жертвовать на благотворительность
Как оказалось, в марте и апреле россияне стали намного активнее поддерживать НКО, которые занимаются «социально уязвимыми группами» (речь идет о малоимущих, детях-сиротах, бездомных и т. д.). В марте количество онлайн-переводов таким НКО увеличилось на 37% по сравнению с февралем, а в апреле выросло еще на 38%.
Коммерсантъ 18:31
Наука
В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов
Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network.
ИА Красная Весна 13:34
Общество
Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 18:26
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС 11:51
Общество
Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию
Решение германского регулятора уже восприняли с обеспокоенностью в самой ФРГ, компании из которой были задействованы в реализации "Северного потока — 2" и которая и по сей день заинтересована в проекте, ведь он укрепляет ее позиции на европейском энергетическом рынке.
ТАСС 08:30
Футбол
Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо".
Российская газета 17:21
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
Космос
Американский стартап печатает ракеты на 3D-принтере
С помощью 3D-принтера сотрудникам компании удалось напечатать первую ступень ракеты, которая выдержала нагрузку при запуске с запасом прочности в 10 процентов.
Актуальные Новости вчера в 07:02
Политика
На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Общество
TSMC больше не принимает заказы Huawei
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
iXBT.com 03:21
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Авто
В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo
REGNUM 08:01
Авто
Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru вчера в 05:10
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32