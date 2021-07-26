Отказ мировой экономики от углеводородов может отрицательно сказаться на ВВП России, считает специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в Петербурге и поставил его на контроль центрального аппарата.
Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой векторной вакцины от коронавируса, следует из государственного реестра лекарственных средств.