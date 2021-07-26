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Экономика

Чубайс оценил в 10% ВВП потери России из-за отказа мира от углеводородов

Отказ мировой экономики от углеводородов может отрицательно сказаться на ВВП России, считает специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Коммерсантъ
Чубайс отметил, что ЕС заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются курса на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы использования угля.
РИА Новости
Тем не менее у России, по мнению Чубайса, есть шанс вписаться в энергопереход – нарастить поставки водорода в ЕС.
Капитал страны
Причиной потерь российской экономики станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий, резюмировал Анатолий Чубайс.
Аргументы и Факты

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