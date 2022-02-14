Lenta.ruЧубайс предсказал «совсем другую жизнь» в России при введении платы за углеродные выбросыСпецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс призвал как можно скорее ввести в стране плату за углеродные выбросы.Lenta.ruНа совещании обсуждался подготовленный Минэкономразвития проект плана реализации национальной Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов.РБКСахалинская область выбрана пилотным регионом для опробования системы торговли квотами на выбросы.РБК«То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза», — сказал Чубайс.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКLife.ruПодробнее о событииАнатолий Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углеродRuNews24.ru01:02Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углеродРБК23:49Самое цитируемоеЧубайс предсказал «совсем другую жизнь» в России при введении платы за углеродные выбросыLenta.ru00:55Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» после введения платы за углеродные выбросыLife.ru00:41Чубайс предложил ввести в России новый налогОбщественная служба новостей00:55Чубайс предложил ввести в России новый налогURA.Ru00:39Чубайс: для нейтрализации эффекта «углеродного налога» необходимо минимум 1,5 трлн рублейNews.ru00:33Показать ещёОценить264Поделиться