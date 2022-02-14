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Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» в России при введении платы за углеродные выбросы

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс призвал как можно скорее ввести в стране плату за углеродные выбросы.
Lenta.ru
На совещании обсуждался подготовленный Минэкономразвития проект плана реализации национальной Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов.
РБК
Сахалинская область выбрана пилотным регионом для опробования системы торговли квотами на выбросы.
РБК
«То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза», — сказал Чубайс.
РБК

Подробнее о событии

Анатолий Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углерод
RuNews24.ru01:02
Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углерод
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Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» в России при введении платы за углеродные выбросы
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