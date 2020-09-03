Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.

с чего всё началось

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал кабинет министров разработать новый закон об ограничении выбросов углерода. Как сообщает РБК, Чубайс предложил ввести компенсацию за выбросы парниковых газов, то есть, квоты за выбросы, превышающие установленные нормы.

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