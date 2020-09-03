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Газета.Ru
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс призвал принять жесткий закон, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов, передает РБК. По его словам, документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них.В источнике
С чего всё началось
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.
РБКвчера в 09:29
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Lenta.ru

Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах

Lenta.ruвчера в 11:32
REGNUM

Чубайс заявил о необходимости жёсткого закона о выбросах

REGNUMвчера в 12:55
News.ru

Чубайс призвал ввести квоты на выбросы CO₂ и плату за их превышение

News.ruвчера в 12:41
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Газета.Ruвчера в 12:37
URA.Ru

Чубайсу ответили на идею ввести жесткий налог

URA.Ru02:55
Daily Storm

«Выбросить в ведро»: Чубайс предложил ужесточить «беззубый» законопроект о выбросах углеродов

Daily Stormвчера в 11:22
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

РБКвчера в 09:29

Съемки «Бэтмена» остановлены из-за заражения Паттинсона коронавирусом

Съемки нового фильма про супергероя Бэтмена в Великобритании приостановлены из-за заболевания исполнителя главной роли Роберта Паттинсона коронавирусом, сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на компанию Warner Bros.
Съемки «Бэтмена» остановлены из-за заражения Паттинсона коронавирусом
РИА Новости03:44
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Раскрыты характеристики гибридной версии нового Mercedes-Benz S-класса

Журналисты Британского «Autocar» выяснили, что компания Mercedes-Benz готовит для нового S-Class гибридную установку на базе «топовой» рядной 3,0-литровой «турбошестёрки», которую позаимствовали у версии S 500.
Тарантас Ньюсвчера в 10:03

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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Экс-главврач из Крыма возглавил сельскую райбольницу в Омской области

Напомним, что прошлый главврач Горьковской ЦРБ в Омской области Валерий Корсаков в марте текущего года был уволен вместе с главврачом Калачинской ЦРБ Игорем Соколовым после смерти больной из-за непоставленного вовремя диагноза.
БК552 сентября в 00:36
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Тренер сборной Швейцарии: «Мы хорошо себя показали в матче с Украиной»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги Наций против Украины (1:2).Сегодня по игре мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты в последнее время.
Soccer.ru01:04