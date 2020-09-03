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Газета.Ru
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс призвал принять жесткий закон, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов, передает РБК. По его словам, документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них.В источнике
С чего всё началось
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.
РБК09:29
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Lenta.ru

Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах

Lenta.ru11:32
News.ru

Чубайс призвал ввести квоты на выбросы CO₂ и плату за их превышение

News.ru12:41
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Газета.Ru12:37
REGNUM

Чубайс заявил о необходимости жёсткого закона о выбросах

REGNUM12:55
Daily Storm

«Выбросить в ведро»: Чубайс предложил ужесточить «беззубый» законопроект о выбросах углеродов

Daily Storm11:22
URA.Ru

Чубайс призвал власти ввести новый «жесткий» налог

URA.Ru10:08
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

РБК09:29

В Белом доме заявили о прогрессе в переговорах Сербии и Косово

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти достигли прогресса в переговорах по экономическому сотрудничеству в Вашингтоне, заявил в четверг советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости12:51

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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Батальон армии США перебросят в Литву для совместных учений

«Для совместных учений в Литву на этой неделе прибывает 2-й батальон 69-го полка 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США», – передает сообщение литовского оборонного ведомства ТАСС.
Взгляд.рувчера в 12:22
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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