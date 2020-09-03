Что предлагает Чубайс Правительство разрабатывало закон о выбросах около пяти лет, но он до сих пор не утвержден. Пока это беззубый закон абсолютно ни о чем, его нужно «выбросить в мусорное ведро», заявил Чубайс.

РБК 09:29