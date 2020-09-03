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Газета.Ru
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс призвал принять жесткий закон, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов, передает РБК. По его словам, документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них.В источнике
С чего всё началось
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Что предлагает Чубайс Правительство разрабатывало закон о выбросах около пяти лет, но он до сих пор не утвержден. Пока это беззубый закон абсолютно ни о чем, его нужно «выбросить в мусорное ведро», заявил Чубайс.
РБК09:29
Подробнее о событии
Daily Storm

«Выбросить в ведро»: Чубайс предложил ужесточить «беззубый» законопроект о выбросах углеродов

Daily Storm11:22
News.ru

Чубайс призвал ввести квоты на выбросы CO₂ и плату за их превышение

News.ru12:41
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Газета.Ru12:37
Lenta.ru

Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах

Lenta.ru11:32
REGNUM

Чубайс заявил о необходимости жёсткого закона о выбросах

REGNUM12:55
URA.Ru

Чубайс призвал власти ввести новый «жесткий» налог

URA.Ru10:08
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

РБК09:29

В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей
Уфимские Заметки03:38
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Турция и Греция будут урегулировать споры по Средиземноморью в рамках НАТО

"После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов военного урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов в Восточном Средиземноморье", - заявил Столтенберг.
Газета.Ru13:04

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Пресса06:31
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Батальон армии США перебросят в Литву для совместных учений

«Для совместных учений в Литву на этой неделе прибывает 2-й батальон 69-го полка 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США», – передает сообщение литовского оборонного ведомства ТАСС.
Взгляд.рувчера в 12:22
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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Оборот Ozon во II квартале почти утроился

Оборот Ozon от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС.
ТАСС03:10