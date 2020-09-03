Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах
Глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс призвал принять жесткий закон, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов, передает РБК. По его словам, документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них.В источнике
С чего всё началось
Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂
Что предлагает Чубайс Правительство разрабатывало закон о выбросах около пяти лет, но он до сих пор не утвержден. Пока это беззубый закон абсолютно ни о чем, его нужно «выбросить в мусорное ведро», заявил Чубайс.
РБК09:29
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