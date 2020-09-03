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Газета.Ru
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс призвал принять жесткий закон, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов, передает РБК. По его словам, документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них.В источнике
С чего всё началось
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.
РБКвчера в 09:29
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REGNUM

Чубайс заявил о необходимости жёсткого закона о выбросах

REGNUMвчера в 12:55
News.ru

Чубайс призвал ввести квоты на выбросы CO₂ и плату за их превышение

News.ruвчера в 12:41
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Газета.Ruвчера в 12:37
Lenta.ru

Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах

Lenta.ruвчера в 11:32
Daily Storm

«Выбросить в ведро»: Чубайс предложил ужесточить «беззубый» законопроект о выбросах углеродов

Daily Stormвчера в 11:22
URA.Ru

Чубайс призвал власти ввести новый «жесткий» налог

URA.Ruвчера в 10:08
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

РБКвчера в 09:29

Старт европейской ракеты Vega опять отложен из-за погодных условий

Старт европейской ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за тайфуна Maysak, говорится в коммюнике, распространенном 1 сентября пресс-службой корпорации Arianespace.
ИА Красная Весна1 сентября в 15:58

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута.
РБКвчера в 15:38
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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Новый «Челси»: закупка звезд в стиле Абрамовича-2004, самый дорогой вратарь мира – на выход

Перед началом прошлого сезона в «Челси» почти не верили: команда потеряла главную звезду Азара и опытного тренера Сарри, а взамен получила неадаптировавшегося Пулишича, трансферный бан и Лэмпарда с одним сезоном в качестве главного.
Sports.ru2 сентября в 07:28

«Сижу нормально, ровно»: Фургал рассказал об аресте

Бывший губернатор Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, успокоил своих родственников, которые в четверг пришли в Басманный суд Москвы на заседание по продлению срока ареста.
РИА Новостивчера в 15:46
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Канцлер ФРГ потребовала у российских властей ответить за Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, узнав об итогах анализов Навального, выступила с экстренным заявлением, в котором прокомментировала ситуацию вокруг «ведущего оппозиционного политика России», сообщает «Коммерсант».
Newsler.ruвчера в 05:41