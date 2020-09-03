Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах
Смотрите также
МИД Германии не предоставил России подтверждений отравления Навального
Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского «Миротворца»
В Калуге загорелся бизнес-центр на площади 2,1 тыс. квадратных метров
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
Старт европейской ракеты Vega опять отложен из-за погодных условий
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
Hyundai рассекретил новый кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Соратники Навального выпустили расследование с обвинениями в коррупции томских единороссов
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
Глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс призвал принять жесткий закон, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов, передает РБК. По его словам, документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них.В источнике
С чего всё началось
Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂
Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.
РБКвчера в 09:29
Подробнее о событии
«Выбросить в ведро»: Чубайс предложил ужесточить «беззубый» законопроект о выбросах углеродов
Daily Stormвчера в 11:22