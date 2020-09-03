Чубайс призвал разработать новый закон об ограничении выбросов
Смотрите также
ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
Омский врач заявил об отсутствии токсикантов в организме Навального
Самый мощный за последние 50 лет ураган обрушился на Владивосток
«Йокериту» присуждено техническое поражение за неявку на матч КХЛ
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Украина призвала ввести санкции против РФ из-за Навального
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
В центре Гамалеи сообщили о скором начале вакцинации добровольцев
Задержанный за убийство жены и дочери вологжанин сбежал из полиции
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Создатели «Игры престолов» снимут сериал про инопланетян для Netflix
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship для полетов на Марс
Невеста, фотограф и визажист погибли во время свадебных съемок
Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
В Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка
Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса
Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
В Минске задержали нескольких студентов МГЛУ
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Песков прокомментировал предложение Дерипаски о переносе столицы
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал кабинет министров разработать новый закон об ограничении выбросов углерода. Как сообщает РБК, Чубайс предложил ввести компенсацию за выбросы парниковых газов, то есть, квоты за выбросы, превышающие установленные нормы.В источнике
С чего всё началось
Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂
Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.
РБКвчера в 09:29
Подробнее о событии
«Выбросить в ведро»: Чубайс предложил ужесточить «беззубый» законопроект о выбросах углеродов
Daily Stormвчера в 11:22