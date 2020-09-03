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Чубайс призвал разработать новый закон об ограничении выбросов

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал кабинет министров разработать новый закон об ограничении выбросов углерода. Как сообщает РБК, Чубайс предложил ввести компенсацию за выбросы парниковых газов, то есть, квоты за выбросы, превышающие установленные нормы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.
РБКвчера в 09:29
Подробнее о событии
URA.Ru

Чубайсу ответили на идею ввести жесткий налог

URA.Ru02:55
REGNUM

Чубайс заявил о необходимости жёсткого закона о выбросах

REGNUMвчера в 12:55
Daily Storm

«Выбросить в ведро»: Чубайс предложил ужесточить «беззубый» законопроект о выбросах углеродов

Daily Stormвчера в 11:22
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Газета.Ruвчера в 12:37
Lenta.ru

Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах

Lenta.ruвчера в 11:32
News.ru

Чубайс призвал ввести квоты на выбросы CO₂ и плату за их превышение

News.ruвчера в 12:41
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

РБКвчера в 09:29

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфакс06:36
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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