Чубайс заявил о необходимости жесткого закона о вредных выбросах
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Глава «Роснано» предлагает правительству создать законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов: он уверен, что даже небольшая плата активизирует в компаниях работу по мониторингу выбросов.В источнике
С чего всё началось
Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂
Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.
РБКвчера в 09:29
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«Выбросить в ведро»: Чубайс предложил ужесточить «беззубый» законопроект о выбросах углеродов
Daily Stormвчера в 11:22