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Чубайс заявил о необходимости жесткого закона о вредных выбросах

Глава «Роснано» предлагает правительству создать законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов: он уверен, что даже небольшая плата активизирует в компаниях работу по мониторингу выбросов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.
РБКвчера в 09:29
Подробнее о событии
URA.Ru

Чубайсу ответили на идею ввести жесткий налог

URA.Ru02:55
REGNUM

Чубайс заявил о необходимости жёсткого закона о выбросах

REGNUMвчера в 12:55
News.ru

Чубайс призвал ввести квоты на выбросы CO₂ и плату за их превышение

News.ruвчера в 12:41
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Газета.Ruвчера в 12:37
Lenta.ru

Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах

Lenta.ruвчера в 11:32
Daily Storm

«Выбросить в ведро»: Чубайс предложил ужесточить «беззубый» законопроект о выбросах углеродов

Daily Stormвчера в 11:22
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

РБКвчера в 09:29

В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Известия08:17
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн утратил силу

Отец футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси направил письмо главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, в котором сообщил, что пункт в контракте форварда об отступных в размере 700 миллионов евро не должен применяться, сообщает Marca.
РИА Новости09:06

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Предпродажи фильма «Довод» в России превысили 11 млн рублей

Предпродажи билетов на показы нового фильма "Довод" Кристофера Нолана превысили 11 млн рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте Фонда кино данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах.
Газета.Ru06:05
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Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
Толк22:56
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