Экономика
ВедомостиЧубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна. Последний был его партнером по этому объекту. «Романов двор» на 51 500 кв. м находится в Романовом переулке.
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Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Происшествия
В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека
В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
РБК 11:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Теннис
В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии
Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.
РИА Новости 11:53
Происшествия
Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу
Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Авто
Раскрыты цены на новые спецверсии моделей Lada
На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Происшествия
Полиция Греции арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году
Греческая полиция арестовала 65-летнего мужчину, ливанца по происхождению, подозреваемого в угоне рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году.
Известия 10:27
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
RT на русском 10:24
Гаджеты
Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru вчера в 05:04
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Музыка
Группа «Ленинград» прокомментировала скандал после концерта в Ростове
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:16
Происшествия
В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ
Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске.
Известия 10:10
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят уступил Гасли
Вторым стал британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+ 0, 191), третьим – партнер Леклера по команде немец Себастьян Феттель (+ 0, 220) Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 16-е место.
РИА Новости 10:16
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд
Спорт-Экспресс 10:28