Экономика

ВедомостиВедомостиЧубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна. Последний был его партнером по этому объекту. «Романов двор» на 51 500 кв. м находится в Романовом переулке.
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Анатолий Чубайс продал свою долю в «Романов двор» Рубену Варданяну

СРБ02:39

Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» недалеко от Кремля

ТАССвчера в 18:05

Чубайс продал долю в бизнес-центре напротив Кремля

URA.Ruвчера в 10:45

Чубайс продал свою часть офиса «Романов двор» в центре Москвы

Коммерсантъвчера в 11:28

Чубайс перестал быть совладельцем бизнес-центра напротив Кремля

РБКвчера в 10:06

Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля

Ведомостивчера в 06:51
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Российский предприниматель и филантроп, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора», инициатор идеи и один из основателей Московской школы управления «Сколково», её первый президент, сооснователь UWC Dilijan College в Армении, основатель и председатель совета директоров PHILIN, основатель и партнёр Phoenix Advisors, бывший руководитель и контролирующий акционер инвестиционной компании «Тройка Диалог».
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано». Является мегакоррупционером, согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией.
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