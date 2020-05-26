Сложившаяся ситуация в мировом топливно-энергетическом комплексе является звонком для переобдумывания стратегии развития России, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Чубайс прокомментировал свои слова про «дохлую лошадь»

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