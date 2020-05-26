Экономика
ПрофильЧубайс прокомментировал свои слова про «дохлую лошадь»
Сложившаяся ситуация в мировом топливно-энергетическом комплексе является звонком для переобдумывания стратегии развития России, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
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Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Общество
В Чехии разразился скандал с нацистским календарем
В Чехии издательство «Наше войско» выпустило в продажу настенный календарь на 2021 год, в котором воспроизводятся портреты нацистских преступников – от Адольфа Гитлера до ответственного за «окончательное решение еврейского вопроса» Адольфа Эйхмана и «доктора» из Освенцима Йозефа Менгеле.
Победа РФ 12:16
Космос
Сегодня SpaceX запустит Crew Dragon: начало трансляции в 23:33 по МСК
Уже сегодня, 27 мая, компания SpaceX запустит свой первый космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
ITZine.ru 07:41
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва 25 мая в 04:40
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости 11:00
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Наука
Почему не нужно бояться, если питомец болен коронавирусом: отвечает ветеринар
Заслуженный ветеринар России Сергей Середа рассказал, почему не нужно паниковать, и что делать, если питомец не здоров.
КП - Екатеринбург 12:52
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
Происшествия
На трассе под Петровском произошло еще одно смертельное ДТП
Напомним, сегодня днем в Петровском районе на 565 километре трассы «Нижний Новгород - Саратов» у села Озерки «Опель Астра» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с грузовиком АФ-47415.
Регион 64 11:01
Игры
Ubisoft проводит бесплатные выходные в Far Cry 5
Ubisoft предлагает тем, кто до сих пор не расправился с опасным религиозным культом в американской глубинке, познакомиться с боевиком Far Cry 5. В игре впервые пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 12:53
Общество
ВОЗ объявила о создании фонда для сбора средств
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала фонд для сбора средств со стороны общественности в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:55
Общество
В Госдуме приняли закон о блокировке приложений с пиратским контентом
Депутаты Госдумы на заседании в среду приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о блокировке с 1 октября мобильных приложений с пиратским контентом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:54
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Авто
Объявили рублевые цены на новую Volkswagen Jetta
Дилеры марки в РФ начали продажи обновленного седана Volkswagen Jetta.
32CARS.ru вчера в 06:00
Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании
Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
Биатлон
Правление СБР включило Польховского в список тренеров сборных на сезон
Правление Союза биатлонистов России (СБР) включило Валерия Польховского в список тренеров и специалистов сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21, сообщатся на сайте СБР.
РИА Новости 13:05
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Футбол
Прядкин: «РПЛ может рассмотреть возвращение болельщиков на стадионы»
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о готовности рассмотреть вариант с проведением матчей со зрителями при соблюдении санитарных норм.
Евро-футбол.ру 12:19
Общество
Жильцов хотят обязать соблюдать тишину в ночное время суток
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время суток.
News.ru 07:02
Общество
В Свердловской области обнародовали санитарную декларацию
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил санитарную декларацию для предпринимателей.
REGNUM 12:15
Происшествия
Умер бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Сергей Малюков
Бывший вице-президент компании ЛУКОЙЛ Сергей Малюков умер в возрасте 66 лет, подтвердили РБК в компании.
Коммерсантъ 12:54
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Общество
Boeing объявила о сокращении почти семи тысяч сотрудников
Ранее руководитель корпорации сообщил о готовящемся сокращении производства избранных моделей самолётов.
Говорит Москва 12:45
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе
Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35