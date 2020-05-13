Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧубайс раскрыл становой хребет России

Глава «Роснано» добавил, что кризис в стране должен «прозвучать набатным колоколом». Он уверен, что главная задача сейчас состоит в том, чтобы государство пересмотрело отношение к инновационной экономике. Кризис в Росиии обусловлен двумя факторами: пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
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Анатолий Чубайс
Главным вызовом стратегии национальной безопасности России с учетом вывода из кризиса становится изменение структуры экономики, становится вызов, который называется „инновационная экономика“
— Анатолий Чубайс, политикИА Красная Весна вчера в 05:51

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Анатолий Чубайс: «Основные глобальные риски России сегодня сконцентрированы в нефтегазе»

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ИА Красная Веснавчера в 05:51

Чубайс видит выход из COVID-кризиса в построении инновационной экономики

РИА Новостивчера в 05:46
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Спектакль «Фрекен Жюли» с Чулпан Хаматовой покажут на Okko

Российская газета вчера в 10:14
Экономика

Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы

Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Российская газета вчера в 03:48
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Политика

Трамп прервал пресс-конференцию и поругался с журналистами

11 мая президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференция в Белом доме, рассердившись на журналистов из-за неудобных вопросов.
МонаВиста 11 мая в 23:07
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия вчера в 05:44
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Шоу-бизнес

Третья жена Башарова рассказала, как он над ней измывался и даже душил

Вести.Ru вчера в 11:33
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
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Футбол

Более 300 фанатских группировок выступили против возобновления футбола

Более 300 фанатских объединений, представляющих более 150 клубов Европы, подписали пресс-релиз с призывом отказаться от идеи возобновления сезона, если санитарные условия не позволяют болельщикам вернуться на стадион.
Матч ТВ вчера в 20:22
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Авто

Chevrolet Tahoe получил полицейскую версию

Chevrolet Tahoe Police Pursuit Vehicle отличается переработанной подвеской и уменьшенным дорожным просветом, усиленным дифференциалом повышенного трения на задней оси, улучшенными тормозами Brembo, 20-дюймовыми стальными колесными дисками с покрышками Firestone Firehawk Pursuit, созданными специально для полицейского внедорожника.
Коммерсантъ вчера в 03:50
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Общество

В США отказались от российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

Власти американских штатов начали отказываться от поставленных российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах России.
Znak.com вчера в 01:58
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
3
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Армия и оружие

Черноморский флот отмечает 237-летие

Interfax-Russia.ru - Торжества по случаю 237-й годовщины со дня основания Черноморского флота проходят в среду в Севастополе, сообщила пресс-служба ЧФ.
Интерфакс - Россия вчера в 06:27
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Технологии

На Сахалине изобрели устройство для сбивания сосулек

На Сахалине изобрели устройство против наледи и сосулек.
Сахалин.Инфо вчера в 23:09
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Общество

В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса

В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире вчера в 05:09
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Общество

Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в стране.
Lenta.ru вчера в 18:58
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Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Шоу-бизнес

61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

Вокруг ТВ вчера в 08:29
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Экономика

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
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Общество

В некоторых районах Приморья могут ослабить режим самоизоляции

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что на следующей неделе в некоторых районах края возможно открытие предприятий и послабление режима самоизоляции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 23:26
Общество

У девятиклассников отменили экзамены

Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика.
Известия Мордовии вчера в 07:22
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru 12 мая в 11:42
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Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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