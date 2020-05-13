Главным вызовом стратегии национальной безопасности России с учетом вывода из кризиса становится изменение структуры экономики, становится вызов, который называется „инновационная экономика“

Глава «Роснано» добавил, что кризис в стране должен «прозвучать набатным колоколом». Он уверен, что главная задача сейчас состоит в том, чтобы государство пересмотрело отношение к инновационной экономике. Кризис в Росиии обусловлен двумя факторами: пандемией коронавируса и падением цен на нефть.

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